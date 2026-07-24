Ranczo. Dorosła Dorotka pierwszy raz na planie! Będzie dużo starsza niż naprawdę ma lat. Tak się zmieniła córka Lucy i Kusego - ZDJĘCIA

Nowa Dorotka w "Ranczu". Córka Lucy i Kusego będzie dużo starsza!

To nie będzie ta sama Dorotka, którą widzowie "Rancza" pamiętają z poprzednich sezonów! Jakiś czas temu reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, w jednym z wywiadów ujawnił, że córkę Lucy i Kusego zagra inna aktorka, że Dorotka w 11 sezonie "Rancza" będzie już po maturze. Chociaż tak naprawdę powinna skończyć dopiero 17 lat!

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Przypomnijmy, że córka Lucy i Kusego urodziła się w 4 sezonie, który był emitowany w 2009 roku, więc w nadchodzących odcinkach od matury powinny ją dzielić co najmniej dwa lata. Przez sześć serii rolę Dorotki grały siostry bliźniaczki – Wiktoria i Weronika Kunka. Jednak na samym początku wymarzoną córeczkę pary głównych bohaterów, niemowlęcą Dorotkę grała dwójka dzieci w tym jeden chłopiec. Gabriela Ziembicka, znana z roli Ewy w serialu "Barwy szczęścia" oraz Dominik Lewandowski.

Karolina Ludwiniak w "Ranczu" jako Dorotka to będzie trzecia zmiana aktorki grającej jedyne dziecko pary głównych bohaterów. Swój debiut na planie nowego "Rancza" ma już za sobą, a Cezary Żak w roli biskupa Kozioła na profilu na Instagramie pokazał, jak będzie teraz wyglądała Dorotka, jak wydorośleje i będzie piękną, młodą kobietą.

Kim jest Karolina Ludwiniak, aktorka, która zagra Dorotkę w nowym sezonie "Rancza"?

Dla Karoliny Ludwiniak "Ranczo" to pierwsza produkcja filmowa w Polsce. Do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Jest bowiem absolwentką Royal Holloway oraz Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie studiowała aktorstwo. Jej zagraniczna kariera trwa od 2022 r. Oprócz filmów występuje także w teatrze.

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Ranczo. Dorosła Dorotka po raz pierwszy na planie! Cezary Żak przedstwił córkę Lucy i Kusego