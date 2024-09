Przyjaciółki, odcinek 280: Nowa miłość Ingi? Zanim spotka się z Borysem wpadnie na dawnego znajomego - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 280 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

Inga w 280 odcinku serialu "Przyjaciółki" nie będzie pewna, czy naprawdę widziała Borysa (Piotr Stramowski). Zagubiona Gruszewska postara się skontaktować z przyjacielem, by wyjaśnić sprawę. Z jednej strony będzie niemal pewna, że na własne oczy zobaczyła niedoszłego partnera, ale jednak rozsądek podpowie jej, że przecież mężczyzna wyjechał do Singapuru, więc jak niby znalazłby się w Warszawie.

Inga wpadnie na dawnego znajomego

Myśli Ingi w 280 odcinku "Przyjaciółek" pochłonie misja od Jaśka. Były ukochany zmarłej Zuzy poinformuje przyjaciółki Markiewicz o powstaniu pamiątkowego wideo. Niestety Anka (Magdalena Stużyńska) i Patrycja (Joanna Liszowska) będą zajęte swoimi sprawami, więc Gruszewska weźmie zadanie na swoje barki.

Sama uda się pod gmach liceum, do którego niegdyś uczęszczały we czwórkę. To przywoła wspomnienia, a Inga jeszcze nie wie, że na miejscu czeka ją prawdziwy przełom. Podczas fotografowania murów szkoły, ktoś nagle zaczepi ją na ulicy.

Adam Głowacki będzie następną miłością Ingi z "Przyjaciółek"?

- Przepraszam… - zagai mężczyzna w 280 odcinku "Przyjaciółek", a Inga mylnie zinterpretuje jego gest i od razu pomyśli, że obowiązuje zakaz fotografowania.

- A! Nie wolno filmować? – powie przepraszająco Inga.- Nie, nie, nie. Czy pani nie jest... Pani nie jest przypadkiem Inga? - zapyta z uśmiechem.- Tak... - odpowie lekko zaniepokojona. - A ty? Przepraszam, a Pan? - dopyta Gruszewska.- Adam. Adam Gocławski. Pamiętasz? - przedstawi się mężczyzna, a Inga od razu skojarzy fakty. - „Żaba”? Jezu! „Żaba”! To ty? - w końcu mówi i oboje wybuchają śmiechem.- No i trafiony - ucieszy się rozmówca.- Nie wierzę. To trzeba było tak od razu. A co ty tu robisz? - zapyta w końcu zaskoczona.- No... to zapraszam - powie wskazując wejście do szkoły. - Zapraszam na dywanik - zażartuje Adam.

Okaże się, że Adam to dyrektor placówki, do której niegdyś uczęszczały Inga, Anka, Patrycja i Zuza. Co wyniknie z tego spotkania? Czy Głowacki to następny kochanek Ingi? Przekonamy się niebawem.