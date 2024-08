Przyjaciółki 24 sezon. Zachwycająca przemiana Patrycji. Wreszcie jej to zrobili! - ZDJĘCIA

Kolejna metamorfoza Patrycji

Serialowa Patrycja z "Przyjaciółek" lubi zaskakiwać oryginalnym wyglądem. To chyba najbardziej charakterystyczna postać z całej grupki głównych bohaterek. Nic dziwnego, skoro Kochan to wzięta fryzjerka, która z sukcesami prowadzi swój salon. Często stawia na nowe fryzury, co komentują fani. W nadchodzącym sezonie "Przyjaciółek" po wakacjach okaże się, że Patrycja znów potrzebuje zaszaleć z wyglądem. W poprzednich odcinkach postawiła na prostą fryzurę z grzywką, a teraz na głowie aktorki znów powróciła burza loków, tak charakterystyczna dla postaci Kochan.

Fani zachwyceni metamorfozą Patrycji

O ile "prosta" fryzura z zeszłego sezonu wzbudziła trochę kontrowersji, tak nowa burza blond loków na głowie aktorki zachwyciła widzów. Pod najnowszym postem na Instagramie "Przyjaciółek" posypały się miłe komentarze.

W końcu Pati normalne włosy 👏😍

🔥Pati pięknie wyglądasz. ❤️🙌w końcu! Są loczki😍

Piękna fryzura🔥❤️ - czytamy pozytywne komentarze fanów.

Przy okazji na Instagramie "Przyjaciółek" padło ponowne potwierdzenie, iż 24 sezon serialu rozpocznie się 12, a nie 5 września. Jest to drugi czwartek miesiąca.

24 sezon "Przyjaciółek". Co wydarzy się w życiu Patrycji?

Kolejny sezon serialu "Przyjaciółki" to spore zmiany w życiu Patrycji i Wiktora (Paweł Deląg). Po uniewinnieniu prawnika z zarzutów o spowodowanie wypadku terapeuty, nie przyjdzie czas na wieczną sielankę. Jak informowaliśmy, w życiu Jeleńskich pojawi się nowy, kontrowersyjny bohater. Piotr Cyrwus wcieli się w rolę Tadeusza Żurka, klienta Wiktora. Pewnym jest, że nie pojawi się w życiu fryzjerki i prawnika bez przyczyny... Na rozwój wydarzeń trzeba poczekać.