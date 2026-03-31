Uroczysko, odcinek 230: morderca zostawia na ciele ofiary złowieszczą wiadomość wyciętą igłą

Fani kryminalnych zagadek z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek serialu "Uroczysko" rzucił nas w wir dramatycznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się, gdy Agata i Olek stali się świadkami nagłej śmierci informatyka Juliana Pawłowskiego, który, jak się później okazało, otrzymywał groźby. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej po zeznaniach Lucjana i Wróbla, z których wynikało, że ofiara miała wrogów i tuż przed wystąpieniem została spoliczkowana. Filip szybko połączył te fakty z wynikami sekcji zwłok, co tylko potwierdziło jego podejrzenia. Punktem kulminacyjnym stał się pościg za zagadkową postacią w kapturze, która zręcznie unikała kamer monitoringu. Zagadka morderstwa informatyka mocno się zagęściła, a lista podejrzanych wydaje się dopiero otwierać.
"Uroczysko" odc. 230 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie mrożące krew w żyłach odkrycie, bowiem w sypialni zostaną odnalezione zwłoki kobiety. Wyniki sekcji zwłok wykażą, że ofiara zginęła w identyczny sposób jak jej mąż oraz Kim Dzong Nam, co nada sprawie jeszcze bardziej tajemniczego charakteru. Co więcej, na brzuchu denatki sprawca pozostawił złowieszczy napis wycięty igłą. W związku z tymi wydarzeniami dochodzenie nabiera tempa i staje się coraz bardziej niebezpieczne. W międzyczasie Filip postanawia baczniej przyglądać się Darii, a Agata i Olek udają się do zakładu opiekuńczo-leczniczego w poszukiwaniu pierwszego męża Moniki, podczas gdy Jan buntuje się przeciwko narzuconej mu roli, co spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Marii.
"Uroczysko" odc. 230 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen napięcia odcinek, który z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań, jednocześnie stawiając nowe. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami bohaterów Uroczyska, powinni zarezerwować sobie czas. Premierowy 230. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie klimat małego, malowniczego miasteczka z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. W centrum akcji znajduje się policyjny duet, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, ale niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. Pozorny spokój Uroczyska często jest tylko fasadą, za którą kryją się sekrety przyjezdnych turystów i lokalnych mieszkańców. To produkcja, która wciąga nie tylko wątkami śledczymi, ale także prywatnym życiem bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)