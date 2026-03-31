Uroczysko, odcinek 230: morderca zostawia na ciele ofiary złowieszczą wiadomość wyciętą igłą

Fani kryminalnych zagadek z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek serialu "Uroczysko" rzucił nas w wir dramatycznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się, gdy Agata i Olek stali się świadkami nagłej śmierci informatyka Juliana Pawłowskiego, który, jak się później okazało, otrzymywał groźby. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej po zeznaniach Lucjana i Wróbla, z których wynikało, że ofiara miała wrogów i tuż przed wystąpieniem została spoliczkowana. Filip szybko połączył te fakty z wynikami sekcji zwłok, co tylko potwierdziło jego podejrzenia. Punktem kulminacyjnym stał się pościg za zagadkową postacią w kapturze, która zręcznie unikała kamer monitoringu. Zagadka morderstwa informatyka mocno się zagęściła, a lista podejrzanych wydaje się dopiero otwierać.

"Uroczysko" odc. 230 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie mrożące krew w żyłach odkrycie, bowiem w sypialni zostaną odnalezione zwłoki kobiety. Wyniki sekcji zwłok wykażą, że ofiara zginęła w identyczny sposób jak jej mąż oraz Kim Dzong Nam, co nada sprawie jeszcze bardziej tajemniczego charakteru. Co więcej, na brzuchu denatki sprawca pozostawił złowieszczy napis wycięty igłą. W związku z tymi wydarzeniami dochodzenie nabiera tempa i staje się coraz bardziej niebezpieczne. W międzyczasie Filip postanawia baczniej przyglądać się Darii, a Agata i Olek udają się do zakładu opiekuńczo-leczniczego w poszukiwaniu pierwszego męża Moniki, podczas gdy Jan buntuje się przeciwko narzuconej mu roli, co spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Marii.

"Uroczysko" odc. 230 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen napięcia odcinek, który z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań, jednocześnie stawiając nowe. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami bohaterów Uroczyska, powinni zarezerwować sobie czas. Premierowy 230. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie klimat małego, malowniczego miasteczka z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. W centrum akcji znajduje się policyjny duet, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, ale niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. Pozorny spokój Uroczyska często jest tylko fasadą, za którą kryją się sekrety przyjezdnych turystów i lokalnych mieszkańców. To produkcja, która wciąga nie tylko wątkami śledczymi, ale także prywatnym życiem bohaterów. W serialu występują m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)

8