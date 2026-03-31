Uroczysko, odcinek 230: morderca zostawia na ciele ofiary złowieszczą wiadomość wyciętą igłą

Redakcja se.pl
2026-03-31 16:23

Nadchodzi 230 odcinek serialu 'Uroczysko', a w nim śledztwo nabierze zawrotnego i śmiertelnie niebezpiecznego tempa! Kolejna zbrodnia, wykonana z zimną precyzją, zostawia śledczych z makabryczną zagadką i złowrogim napisem na ciele ofiary. W tle mrocznej intrygi rosną też prywatne napięcia – Filip zaczyna coś podejrzewać, a Jan wchodzi na kurs kolizyjny z Marią.

Mężczyzna z brodą w kraciastą koszulę, prawdopodobnie Olek, rozmawia z kobietą w brązowym płaszczu i zielonym szaliku, być może Zuzą, siedząc przy biurku z dokumentami. Scena z serialu Uroczysko, której pełen opis i streszczenie odcinków dostępne są na Super Seriale.

Autor: Łukasz Zembrzuski/ Materiały prasowe Mężczyzna z brodą w kraciastą koszulę, prawdopodobnie Olek, rozmawia z kobietą w brązowym płaszczu i zielonym szaliku, być może Zuzą, siedząc przy biurku z dokumentami. Scena z serialu "Uroczysko".

Fani kryminalnych zagadek z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek serialu "Uroczysko" rzucił nas w wir dramatycznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się, gdy Agata i Olek stali się świadkami nagłej śmierci informatyka Juliana Pawłowskiego, który, jak się później okazało, otrzymywał groźby. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej po zeznaniach Lucjana i Wróbla, z których wynikało, że ofiara miała wrogów i tuż przed wystąpieniem została spoliczkowana. Filip szybko połączył te fakty z wynikami sekcji zwłok, co tylko potwierdziło jego podejrzenia. Punktem kulminacyjnym stał się pościg za zagadkową postacią w kapturze, która zręcznie unikała kamer monitoringu. Zagadka morderstwa informatyka mocno się zagęściła, a lista podejrzanych wydaje się dopiero otwierać.

"Uroczysko" odc. 230 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie mrożące krew w żyłach odkrycie, bowiem w sypialni zostaną odnalezione zwłoki kobiety. Wyniki sekcji zwłok wykażą, że ofiara zginęła w identyczny sposób jak jej mąż oraz Kim Dzong Nam, co nada sprawie jeszcze bardziej tajemniczego charakteru. Co więcej, na brzuchu denatki sprawca pozostawił złowieszczy napis wycięty igłą. W związku z tymi wydarzeniami dochodzenie nabiera tempa i staje się coraz bardziej niebezpieczne. W międzyczasie Filip postanawia baczniej przyglądać się Darii, a Agata i Olek udają się do zakładu opiekuńczo-leczniczego w poszukiwaniu pierwszego męża Moniki, podczas gdy Jan buntuje się przeciwko narzuconej mu roli, co spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Marii.

"Uroczysko" odc. 230 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen napięcia odcinek, który z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań, jednocześnie stawiając nowe. To będzie wieczór pełen emocji, którego nie można przegapić. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami bohaterów Uroczyska, powinni zarezerwować sobie czas. Premierowy 230. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie klimat małego, malowniczego miasteczka z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. W centrum akcji znajduje się policyjny duet, Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, ale niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. Pozorny spokój Uroczyska często jest tylko fasadą, za którą kryją się sekrety przyjezdnych turystów i lokalnych mieszkańców. To produkcja, która wciąga nie tylko wątkami śledczymi, ale także prywatnym życiem bohaterów. W serialu występują m.in.:

  • Katarzyna Ucherska (jako Agata)
  • Antoni Królikowski (jako Filip)
  • Julita Koper (jako Zuza)
  • Jakub Dąbrowski (jako Olek)
  • Anna Iberszer (jako Laura)
  • Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
  • Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
  • Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
  • Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
  • Honorata Witańska (jako Anka)
Galeria zdjęć 8
