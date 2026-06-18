Ranczo. Zupełnie nowa Klaudia w 11 sezonie. Już nie będzie z Dudą? Ich miłość nie przetrwa? - ZDJĘCIA

Burzliwa historia Klaudii i Fabiana Dudy w serialu "Ranczo"

Klaudia i Fabian Duda z serialu "Ranczo" to bez wątpienia jednak z najlepszych par w Wilkowyjach! Ich burzliwe losy widzowie śledzili przez kilka lat. Temperament Klaudii nie raz wystawił ich związek na ciężkie próby. Wydawało się nawet, że Duda znajdzie szczęście u boku pielęgniarki Jagny (Patricia Kazadi), ale ostatecznie wybrał swoją wielką miłość.

Przed finałem ostatniego 10 sezonu "Rancza" życiowa stabilizacja szybko zaczęła nudzić Klaudię, która słynie z wybuchowego charakteru i zwyczajnie przestał jej odpowiadać tak przewidywalny związek. Zaczęła więc szukać nowych wrażeń gdzie indziej. Na pierwszy ogień wzięła sprawy gminne, a ściślej – program krzewienia kultury w Wilkowyjach.

Przez ponad 10 lat Klaudia z "Rancza" często zmieniała wizerunek, a na zmianę jej wyglądu zwykle miała wpływ przynależność jej nowego chłopaka do danej subkultury. Bo przed Dudą serce Klaudii wiele razy było zajęte. Tylko z Fabianem wiązała się aż trzy razy. Mimo że w ostatnim odcinku 10 sezonu "Rancza" nic nie zapowiadało rozstania Klaudii i Dudy, to niepokoi trochę fakt, że w kolejnym 11 sezonie Klaudia znów przejdzie metamorfozę.

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Jak potoczą się losy Klaudii i Fabiana Dudy w nowym sezonie "Rancza"?

Marta Chodorowska była jedną z pierwszych aktorek z obsady "Rancza", która pojawiła się na planie przed dworkiem Lucy (Ilona Ostrowska) pierwszego dnia zdjęciowego do 11 sezonu. Ale nie wyglądała tak jak dawna Klaudia. Zmiana wyglądu Chodorowskiej jest widoczna od razu, teraz ma krótkie włosy i trudno w niej rozpoznać bohaterkę sprzed lat.

Niestety zabrakło z nią Piotra Ligienzy, ale akurat wtedy realizowane były sceny jej spotkania ze stryjem biskupem Koziołem (Cezary Żak). - Trochę cię czuję czas, jakbyśmy wsiedli do wehikułu czasu i nagle znaleźli się w tym samym miejscu- powiedziała tajemniczo Marta Chodorowska, nie wspominając nawet ekranowego partnera.

Na długo przed rozpoczęciem zdjęć do nowego "Rancza" Marta Chodorowska na swoim profilu na Instagramie nie tylko ogłosiła powrót serialu, ale także sugerowała, że Klaudia i Fabian Duda wciąż będą razem. Pokazała bowiem ich wspólne zdjęcia z minionych sezonów.

- Ciekawe czy ta miłość jeszcze trwa? Jak myślicie, jak mogły potoczyć się losy Klaudii i Fabiana? - napisała w poście.