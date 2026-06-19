Ranczo. Tak się skończy nowy sezon! Babka ujawnia, że to będzie ostateczne pożegnanie z Wilkowyjami - WIDEO

Jak się skończy "Ranczo" w nowym 11 sezonie?

"Ranczo" wróci na ekrany TVP po blisko 10. latach od emisji finałowego odcinka 10 sezonu, ale to będzie tylko krótki powrót. Bo 11 sezon "Rancza" pod tytułem "Zemsta wiedźm" będzie liczył tylko 6 odcinków, w których ostatecznie pożegnamy Wilkowyje, historie wszystkich bohaterów dobiegną końca i nie będzie już żadnych niedomówień.

Ekranowa babka zielarka z "Rancza", czyli Grażyna Zielińska w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie" uprzedziła już widzów, że nowy sezon to będzie definitywny finał, że nie mają co liczyć na kolejne kontynuacje losów uwielbianych postaci z Wilkowyj.

- Najważniejsze jest to, że wszystko się kiedyś musi skończyć i te 6 odcinków, które teraz kręcimy, to jest koniec projektu "Ranczo". On już jest zebrany w całkiem zamknięte koło. Niech każdy ma ten spokój i poczucie "zrobili, skończyli". Na końcu jest napis "koniec" - zapowiedziała Grażyna Zielińska. Zobacz też: Ranczo. Kozioł nadal będzie prezydentem! Odmieniona babka pokaże na co ją stać w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Co się wydarzy w nowym "Ranczu"? Porwania, pościgu, sceny akcji i wiedźmy w Wilkowyjach

Ale zanim nastąpi koniec "Rancza" przez sześć odcinków będziemy śledzić nie tylko perypetie Lucy (Ilona Ostrowska), Solejukowej (Katarzyna Żak) oraz kulisy rytuałów odprawianych przez tytułowe wiedźmy. Będzie też wielka polityka w wydaniu prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak), a nawet porwania, pościgi i sceny akcji, bo zanim były wójt Wilkowyj pożegna się z Pałacem Prezydenckim czekają go wstrząsające wydarzenia.

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, zadba o tym, że w nowym sezonie nie zabrakło klimatu Wilkowyj, który tak pokochali widzowie.

- Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia."Ranczo" jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują - zapowiedział Adamczyk w wywiadzie dla "Pytania na śniadanie".