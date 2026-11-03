La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 516: Lorenzo odkrywa przyczynę zatrucia żołnierzy, a Manuel będzie chciał dotrzeć do Gregoria

"La Promesa", odcinek 516. Lorenzo odkrywa prawdę o zatruciu żołnierzy, a Manuel szuka Gregoria

W nadchodzącym, 516. odcinku serialu "La Promesa" Manuel po raz kolejny spróbuje dotrzeć do Gregoria i zostawi mu wiadomość zawierającą propozycję wspólnego spotkania. Równolegle Lorenzo ustali, że powodem problemów żołądkowych żołnierzy walczących na froncie mogły być dżemy. Już w 517. epizodzie markiz Alonso zacznie dokładnie wypytywać go o kulisy całej tej sprawy, co rodzi pytanie, czy Lorenzo ujawni przed nim wszystkie zgromadzone informacje.

Kolejne wyzwania czekają także na Marcelo, którego już w 515. odcinku żona Teresa upominała, aby wykazywał większe zaangażowanie w powierzone mu zadania. Tym razem mężczyzna przejmie obowiązki zmagającego się z chorobą Santosa i będzie musiał sprawdzić się jako lokaj Curra. Nowa rola z pewnością przysporzy mu wielu trudności, zwłaszcza że już wcześniej nie radził sobie najlepiej z codzienną pracą i nie wiadomo, czy sprosta tym wymaganiom.

Księżna de Carril docenia talent Lopego, a prasa chwali Catalinę i Pelaya w 516. odcinku "La Promesy"

Po tym, jak w 515. odcinku księżna de Carril poznała prawdę o relacji łączącej jej córkę Verę z Lopem, nastąpi nieoczekiwany zwrot. Arystokratka będzie bowiem pod ogromnym wrażeniem kulinarnego talentu pałacowego kucharza. Choć wciąż trudno przewidzieć, czy wpłynie to na jej podejście do samego związku zakochanych, uznanie dla zawodowych umiejętności mężczyzny może odegrać istotną rolę w przyszłych wątkach.

Powody do radości zyskają także Catalina oraz Pelayo, którzy w 515. odcinku wrócili z przyjęcia w doskonałych nastrojach, wbrew wcześniejszym sprzeciwom ze strony Cruz. Teraz ich zachowanie podczas tej uroczystości spotka się z wyraźnymi pochwałami ze strony prasy. Dla pary, która od dłuższego czasu stara się na nowo poukładać swoje relacje, będzie to następny bardzo obiecujący znak.

"La Promesa – pałac tajemnic", odcinek 516. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Telewizyjna premiera 516. odcinka produkcji "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Widzowie preferujący oglądanie w internecie znajdą ten epizod także na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniono również wszystkie dotychczasowe odsłony hiszpańskiego hitu.

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