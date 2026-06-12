Spis treści
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Czas na brutalną prawdę
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Maria Fernandez i ukryta fortuna
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Zły stan zdrowia Virtudes
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Kapitan Lorenzo szantażuje Pelaya
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Gdzie i kiedy oglądać serial
- "La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Fabuła i obsada
W poprzednim, 406. odcinku hiszpańskiej telenoweli, Cruz bezskutecznie próbowała wymusić na Manuelu ujawnienie tożsamości nowej sympatii. Virtudes zniknęła z pałacu bez słowa, za co spotkała ją ostra bura, a Salvador mierzył się z pierwszymi trudnościami w roli głównego lokaja. Maria Fernandez i Jana w pełnej konspiracji szukały zagubionej walizki pełnej pieniędzy.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Czas na brutalną prawdę
Manuel nie pozostawia złudzeń i bez owijania w bawełnę informuje żonę, że ich relacja jest nie do uratowania, bo tak naprawdę nigdy nie darzył jej uczuciem. Ta deklaracja doprowadza zdesperowaną Jimenę na skraj załamania nerwowego. Kobieta jest całkowicie pewna, że jej mąż ma potajemny romans z Blanką Palomar i to ona jest powodem rozpadu ich związku.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Maria Fernandez i ukryta fortuna
Tymczasem Maria Fernandez nie ma już wyjścia. Kobieta musi przyznać się przed pozostałymi domownikami, że to w jej ręce wpadła torba z potężną sumą pieniędzy, ukryta na zakurzonym strychu. Odkrycie tej tajemnicy może sprowadzić na nią niemałe kłopoty.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Zły stan zdrowia Virtudes
W kuchni panuje coraz bardziej nerwowa atmosfera. Virtudes boryka się z coraz gorszym samopoczuciem i brakuje jej sił do wyczerpującej pracy w posiadłości. Pogarszający się stan fizyczny i psychiczny dziewczyny budzi ogromny niepokój u jej matki.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Kapitan Lorenzo szantażuje Pelaya
W salonach pałacu rozkręca się z kolei kolejna gruba afera. Bezwzględny kapitan Lorenzo uderza w Pelaya. Mężczyzna domaga się ogromnej prowizji od ryzykownych zysków z nielegalnego handlu bronią z Anglikami. Lorenzo nie ma litości i brutalnie szantażuje przerażonego Pelaya.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Gdzie i kiedy oglądać serial
Hiszpańską telenowelę „La promesa - pałac tajemnic” można oglądać w dni robocze o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 407. odcinka została zaplanowana na wtorek, 7 czerwca 2026 r. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, przewidziano alternatywę – wszystkie odcinki są dostępne online, na platformie TVP VOD.
"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Fabuła i obsada
Fabuła serialu skupia się na losach Jany, która próbuje rozwikłać mroczne sekrety potężnej rodziny Lujan, skrywane w murach posiadłości La Promesa. Codziennie mierzy się z nowymi trudnościami, próbując nie tylko utrzymać w tajemnicy swój cel, ale także odnaleźć się w gąszczu intryg, spisków i napięć między elitą a pracownikami. Jej uczucie do Manuela dodatkowo komplikuje całą sprawę, wymuszając wybór między pragnieniem odwetu a miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a poszukiwana przez nią prawda może okazać się znacznie mroczniejsza, niż początkowo zakładała.
Obsada serialu prezentuje się następująco:
- Ana Garcés wciela się w postać Jany Expósito
- Eva Martín gra Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro występuje jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho to serialowy Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas wciela się w Catalinę Luján
- Paula Losada to Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González występuje w roli Juana Ezquerdo
- Marga Martínez gra Petrę Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón wciela się w Lolę Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes