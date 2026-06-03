Spis treści
- „La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Manuel w ogniu pytań Cruz
- „La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Ucieczka Virtudes z pałacu
- „La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Salvador zostaje głównym lokajem
- „La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Gdzie jest walizka z pieniędzmi?
- „La promesa – pałac tajemnic” odcinek 406. Kiedy oglądać w TVP?
- O czym opowiada serial "La promesa – pałac tajemnic"? Obsada produkcji TVP
W 405. odcinku „La Promesy” głównym tematem rozmów w pałacu była gigantyczna kłótnia Manuela i Jimeny. Salvador nie krył radości, gdy don Romulo postanowił dać mu awans. Z kolei Virtudes w końcu zdradziła Simonie i Candeli, z czego wynikają jej duszności. Maria Fernandez opowiedziała Janie, dlaczego jest w konflikcie z Verą. W tym czasie Pelayo po raz kolejny przestrzegał Catalinę przed niebezpiecznym dilerem broni.
„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Manuel w ogniu pytań Cruz
Młody dziedzic zostaje wzięty na spytki. Wypoczęta markiza Cruz przejmuje inicjatywę i stanowczo domaga się od Manuela, by wyjawił imię tajemniczej kobiety, która doprowadziła do ruiny jego związek z Jimeną.
„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Ucieczka Virtudes z pałacu
Niespokojnie jest także wśród służby. Virtudes nagle i bez słowa opuszcza posiadłość. Jej zniknięcie wywołuje panikę u jej matki Simony, a także u Teresy. Ostatecznie dziewczynę odnajduje pan Baeza. Jej powrót nie jest jednak radosny, ponieważ przełożeni udzielają jej bardzo surowej i zasłużonej reprymendy za nieodpowiedzialne zachowanie.
„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Salvador zostaje głównym lokajem
Tymczasem Salvador przeżywa swój wielki debiut. Z ogromnym stresem rozpoczyna pracę na odpowiedzialnym stanowisku głównego lokaja. Zależy mu na tym, by pokazać don Romulo, że jest profesjonalny i w pełni dojrzały do nowych obowiązków.
„La Promesa – pałac tajemnic” odcinek 406: Gdzie jest walizka z pieniędzmi?
Z kolei na pałacowych korytarzach zawiązuje się tajny pakt. Zdeterminowana Maria Fernandez wraz z Janą postanawiają potajemnie i dokładnie przeszukać całą posiadłość. Ich celem jest odnalezienie zagubionej walizki pełnej pieniędzy, zanim trafi ona w ręce kogoś niepowołanego.
„La promesa – pałac tajemnic” odcinek 406. Kiedy oglądać w TVP?
Hiszpańska telenowela „La promesa – pałac tajemnic” jest pokazywana od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Premiera 406. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 6 czerwca 2026 r. Widzowie, którzy przegapią emisję telewizyjną, mogą obejrzeć ten oraz pozostałe epizody na platformie TVP VOD.
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O czym opowiada serial "La promesa – pałac tajemnic"? Obsada produkcji TVP
Jana coraz mocniej zagłębia się w sekrety rodu Lujan, odkrywając liczne intrygi ukryte w murach posiadłości. Każdy dzień to dla niej nowe wyzwanie – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, lawirując w pełnym manipulacji świecie konfliktów między służbą a państwem. Sytuację komplikuje dodatkowo jej relacja z Manuelem, która stawia ją przed wyborem: zemsta czy miłość. Napięcie w La Promesie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może okazać się o wiele bardziej mroczna, niż podejrzewała.
Obsada serialu:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes