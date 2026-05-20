W poprzedniej, 397. odsłonie produkcji Abel starał się przestrzec zakochanych przed Jimeną, natomiast Jana podjęła decyzję o ujawnieniu Manuelowi swoich mrocznych tajemnic. Doszło także do ostrej wymiany zdań między Martiną a Ayalą i Curro. W tym samym czasie Pelayo stracił kontrolę nad dostawą broni, co sprytnie wykorzystał Lorenzo i przejął interesy z Cavendishem.

La Promesa – pałac tajemnic – streszczenie odcinka 398

Żona Manuela niedawno znów zagościła w pałacu, co u wszystkich wywołało niepokój. Wcześniej posunęła się do tego, że zamknęła Catalinę w pokoju i próbowała podłożyć ogień. W 398. odcinku Abel postanawia działać bezwzględnie. Mężczyzna mocno naciska na Jimenę i stawia jej ultimatum – chce, aby obłąkana kobieta zdradziła wreszcie mężowi prawdę o swojej urojonej ciąży.

W innej części rezydencji Lope próbuje naprawić swoje błędy i przeprasza Verę. Mężczyzna żałuje, że wtrącał się w jej prywatne relacje rodzinne, nie znając trudnej przeszłości kobiety i napiętych stosunków z ojcem. Lope liczy, że uda mu się odbudować stracone zaufanie.

Salvador, całkowicie zaślepiony miłością do Marii Fernandez, po cichu organizuje ich potajemną ceremonię ślubną. Zastanawiające jest jednak, czy entuzjazm kobiety będzie równie duży, gdy dowie się o niespodziance, którą szykuje jej partner.

Pałacowa kuchnia stanie się areną mrożących krew w żyłach scen. Nowa pracownica, Virtudes, nagle zacznie się dusić, co wywoła popłoch wśród współpracowników.

Tymczasem na salonach Lorenzo, wykorzystując swoją przebiegłość i słabości Pelaya, doprowadzi swój plan do końca. Kapitan stanie się oficjalnym partnerem biznesowym markiza Alonsa i młodego hrabiego. Dzięki umowie zyska ogromne udziały w dżemowym imperium i kontrolę nad finansami.

La promesa – pałac tajemnic – kiedy i gdzie oglądać?

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić od poniedziałku do piątku o godz. 15:05 na kanale TVP2. Premiera 398. odcinka została zaplanowana na wtorek, 26 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy TVP VOD.

La promesa – pałac tajemnic - opis serialu i obsada

Jana, wnikając coraz głębiej w życie rodu Lujan, odkrywa w La Promesie liczne intrygi. Każdego dnia staje przed nowymi wyzwaniami, maskując własne plany i lawirując w gąszczu pałacowych kłamstw oraz konfliktów między elitą a służbą. Dodatkowo jej więź z Manuelem sprawia, że musi wybierać między pragnieniem odwetu a miłością. Z każdym dniem atmosfera gęstnieje, a tajemnice, których tak poszukuje, mogą okazać się niezwykle wstrząsające.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

