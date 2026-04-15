Co wydarzyło się w 374. odcinku serialu La Promesa?

W minionym epizodzie Manuel otwarcie sprzeciwił się własnej matce, stając w obronie Jany i udowadniając, jak silne jest jego uczucie. Simona musiała znosić bolesne upokorzenia zafundowane przez Norbertę, podczas gdy Curro powoli wracał do zdrowia po przebytej chorobie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Eska, Pelayo znalazł się w tragicznym położeniu, słysząc śmiertelne groźby z ust Cavendisha. Równocześnie Jana nie ustawała w wysiłkach, wspierając Lopego w trudnej walce z lękami paraliżującymi jego dorosłe życie.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Maria Fernandez wszczyna bunt, a Petra chce namierzyć zabójcę jej syna

W nadchodzącym epizodzie służąca Maria Fernandez dumnie podnosi głowę i postanawia przerwać milczenie. Kobieta kategorycznie sprzeciwia się skandalicznemu traktowaniu personelu przez wyższe sfery, co wywołuje ogromne poruszenie i niedowierzanie wśród wszystkich mieszkańców luksusowej posiadłości.

Równolegle rozwija się wątek mrocznej zagadki. Petra wspólnie z Ignaciem decydują się na prywatne śledztwo w sprawie zgonu młodego chłopaka. Są absolutnie przekonani, że za tragicznym losem Feliciana stoi zorganizowana intryga, a oficjalna wersja o nieszczęśliwym wypadku po prostu mija się z prawdą.

W obawie przed zrealizowaniem przerażających gróźb, Pelayo posuwa się do kłamstwa wobec Cataliny, szukając szybkiego pretekstu do ucieczki z uzdrowiska. Z kolei Lope, korzystając z terapeutycznego wsparcia Jany, musi stanąć twarzą w twarz z demonami dręczącymi go od czasów wczesnej młodości.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Kiedy i gdzie oglądać 375. odcinek

Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 375. epizodu została zaplanowana na środę, 22 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed ekranami telewizorów w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia wszystkich zaległości za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Jak przypomina portal Eska, fani formatu chętnie wymieniają aż pięć kluczowych powodów, dla których warto regularnie śledzić losy bohaterów tego wciągającego hiszpańskiego hitu.

"La Promesa - pałac tajemnic" - Fabuła obsada serialu

Główna bohaterka, Jana, z każdym dniem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety skrywane przez wpływową rodzinę Lujan w imponującej rezydencji La Promesa. Codzienność stawia przed nią ogromne wyzwania, zmuszając do maskowania prawdziwych celów oraz lawirowania w gąszczu pałacowych spisków i konfliktów klasowych. Dodatkowym utrudnieniem staje się jej skomplikowana relacja z Manuelem, która zmusza dziewczynę do drastycznego wyboru pomiędzy zaplanowaną zemstą a prawdziwą miłością. Napięcie wśród domowników nieustannie rośnie, a ukrywana prawda może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładano.

Na ekranie w głównych i drugoplanowych rolach pojawiają się następujący aktorzy i aktorki:

W rolę Jany Expósito wciela się Ana Garcés.

Postać Cruz Ezquerdo de Luján odgrywa Eva Martín.

Jako Alonso de Luján występuje Manuel Regueiro.

W Manuela Lujána Ezquerdo wciela się Arturo Sancho.

Píę Adarre gra María Castro.

Jako Rómulo Baeza pojawia się Joaquín Climent.

Postać Mauro Moreno kreuje Antonio Velázquez.

W Simonę Martínez wciela się Carmen Flores Sandoval.

Candelę García gra Teresa Quintero.

Jako Catalina Luján występuje Carmen Asecas.

W rolę Jimeny wciela się Paula Losada.

Postać Leonor Luján Ezquerdo odgrywa Alicia Bercán.

Jako Juan Ezquerdo na ekranie pojawia się Alberto González.

W rolę Petry Arcos wciela się Marga Martínez.

Postać Lopego Ruiza kreuje Enrique Fortún.

Jako María Fernández występuje Sara Molina.

W Lolę Montoro wciela się Laura Simón.

Postać Conrado Funesa odgrywa Rafa de Vera.