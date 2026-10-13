La Promesa, odcinek 497: Syn wróci do Virtudes, ale to nie będzie koniec walki. Teściowie postawią twardy warunek

Virtudes odzyska syna? Teściowie postawią jeden warunek w 497. odcinku „La Promesy”

Virtudes dostanie od teściów szansę na odzyskanie syna. Bliscy będą gotowi oddać jej chłopca, ale ich decyzja nie rozwiąże wszystkich problemów. Virtudes będzie musiała zmierzyć się z finansowym wyzwaniem. Na horyzoncie pojawi się pomoc ze strony Marii, Very i Lope.

Powrót Martiny do pałacu w 497. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic”

Po wielu trudnych chwilach Martina znów zamieszka w murach posiadłości. Bohaterka poczuje ulgę, jednak kłopoty wcale jej nie opuszczą. Ayala zmieni swoje nastawienie i zacznie zachowywać się bardzo zagadkowo. Ku zaskoczeniu wszystkich, przestanie dręczyć córkę swojej narzeczonej. Wszystko wskazuje na to, że obawy Margarity dotyczące ich małżeństwa mocno go zaniepokoiły. Z jakiego powodu zależy mu na tym ślubie aż tak bardzo?

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

Catalina i Pelayo – szczera rozmowa w 497. odcinku „La Promesy”

W poprzednim, 496. odcinku „La Promesy”, Catalina starała się uświadomić Pelayo, że to Cruz stoi za wywołaniem medialnej burzy z ich udziałem. Z kolei w 497. odsłonie hiszpańskiego hitu Catalina pójdzie do Pelaya, by odbyć z nim poważną dyskusję. Poruszą nie tylko kwestie nieczystych interesów, ale też własnego związku. Kobieta będzie chciała wiedzieć, czy dawne uczucie było szczere, czy stanowiło jedynie efekt planu Cruz. Matka sprowadziła go przecież do rezydencji Lujánów specjalnie po to, by rozkochał w sobie jej córkę.

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Relacja Santosa i Petry w 497. odcinku telenoweli „La Promesa”

W międzyczasie Santos i Petra znajdą wspólny język. Już we wcześniejszym epizodzie Petra podjęła kroki, by przygotować młodzieńca do roli pierwszego lokaja. Jej celem jest, aby Santos w przyszłości zajął miejsce własnego ojca, Ricarda. Ich kontakty staną się bardziej zacieśnione, przez co wpływ Petry na młodego chłopaka wyraźnie wzrośnie.

Niepokój Jany i Maríi o Píę w 497. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Jana oraz María nie przestaną zamartwiać się o Píę, która wciąż ukrywa się w izolacji. Kobiety będą pełne obaw, że tak długa samotność odbije się negatywnie na jej kondycji fizycznej i psychicznej. Pía już wcześniej miała problemy z radzeniem sobie w odosobnieniu, a jej stan zdrowia zauważalnie słabnie. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w 477. odcinku Gregorio odkrył, iż Pía upozorowała własną śmierć i wciąż żyje. Z tego powodu powrót kobiety do rezydencji jest zbyt niebezpieczny. Strach przed dawnym mężem paraliżuje ją całkowicie.

Wątpliwości Marii i Salvadora przed ślubem w 497. odcinku „La Promesy”

Przed Marią i Salvadorem także poważna rozmowa. Młoda para będzie musiała wreszcie zmierzyć się z kwestią planowanego małżeństwa. Jana i Candela już zdążyły zauważyć, że narzeczeni wcale nie tryskają radością na myśl o zbliżającej się ceremonii. Teraz zakochani sami staną przed koniecznością podjęcia decyzji o tym, jak wyobrażają sobie wspólną przyszłość.

Kiedy obejrzeć 497. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic”?

Emisja 497. odcinka hiszpańskiej produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na wtorek, 13 października 2026 roku. Epizod zostanie pokazany o godzinie 15:05 w TVP2. Fani serialu będą mogli obejrzeć ten odcinek również za pośrednictwem platformy TVP VOD. Na ekranach pojawią się dalsze perypetie Martiny, Cataliny, Pelaya, Santosa, Petry oraz reszty bohaterów.