La Promesa, odcinek 477: Gregorio odkryje oszustwo w sprawie Pii! W tym samym czasie Ayala poprosi Margaritę o rękę

Gregorio demaskuje kłamstwo w 477. odcinku serialu "La Promesa"

Kluczowym wątkiem nadchodzącego epizodu będzie przełomowe odkrycie, którego dokona Gregorio. Mężczyzna zda sobie sprawę, że doniesienia o zgonie Píi są całkowicie wyssane z palca. Taki obrót spraw stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla bohaterów, którzy od dłuższego czasu stają na głowie, aby zataić faktyczny stan rzeczy.

Rómulo oraz Jana od dawna zdają sobie sprawę, że Pía wciąż żyje i przebywa w ukryciu poza terenem pałacu. W 474. epizodzie starali się chronić ten sekret, chociaż Petra zaczęła już nabierać podejrzeń co do oficjalnej wersji zdarzeń. W 477. odcinku sytuacja stanie się wyjątkowo napięta ze względu na coraz wyraźniejsze poszlaki prowadzące do odkrycia skrywanej tajemnicy.

Martina obwiniona o napaść na Juanę w 477. epizodzie "La Promesa"

Na terenie sanatorium wybuchnie awantura, w wyniku której Martina znajdzie się w niezwykle skomplikowanej sytuacji. W 477. odsłonie hiszpańskiego hitu "La Promesa" padną pod jej adresem oskarżenia o fizyczny atak na Juanę. Sytuację komplikuje fakt, że oskarżona będzie uparcie twierdzić, iż to ona stała się obiektem bezwzględnej napaści.

Warto przypomnieć, że w 475. odcinku Martina nawiązała nić porozumienia z Juaną, zwierzając się jej ze swoich relacji z Currem. Teraz dynamika między obiema pacjentkami ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Martina postara się udowodnić lekarzowi swoją niewinność, jednak jej zapewnienia mogą nie wystarczyć do oczyszczenia się z ciążących na niej zarzutów.

Vera stawia opór Santosowi w 477. odcinku produkcji "La Promesa"

Istotną decyzję podejmie również Vera, która postanowi wreszcie sprzeciwić się Santosowi. Mężczyzna od dłuższego czasu bezwzględnie napastuje pokojówkę i usiłuje odbić ją Lopemu, co stawia dziewczynę w skrajnie niekomfortowym położeniu. W 477. odcinku kobieta porzuci bierną postawę i otwarcie przeciwstawi się swojemu dręczycielowi. Niewykluczone, że jej stanowczy bunt doprowadzi do usunięcia Santosa z pałacu, choć pozostaje zagadką, czy ten krok zakończy jej problemy, czy jedynie sprowokuje odrzuconego adoratora do jeszcze brutalniejszych działań.

Oświadczyny Ayali i obietnica Ricarda w 477. odcinku "La Promesa"

Widzowie mogą również liczyć na niespodziewane zwroty akcji w kwestiach sercowych. Ayala poprosi Margaritę o rękę, zmuszając kobietę do podjęcia kluczowej decyzji dotyczącej ich wspólnej przyszłości. W tym samym czasie Ricardo zapewni Virtudes o swoim pełnym wsparciu finansowym. Jest to niezwykle istotna deklaracja dla zdeterminowanej matki, która walczy o możliwość odzyskania opieki nad własnym synem.

"La Promesa - pałac tajemnic" odcinek 477. Kiedy i gdzie oglądać?

Emisja 477. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" została zaplanowana na wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Produkcję można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. W najnowszej odsłonie telenoweli kluczowe okażą się dwa poważne problemy, czyli zdemaskowanie fikcyjnej śmierci Píi oraz ciężkie oskarżenia rzucone pod adresem Martiny.

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