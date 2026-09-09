Felicita, odcinek 5: Zośka odkryje kolejny trop w sprawie domu Giulii, a Oliwia będzie cierpiała z powodu rozstania z Davidem [ZDJĘCIA]

Zośka będzie musiała zmierzyć się z przeszłością w 5. odcinku „Felicita”

Po burzliwej kolacji u Giulii w 4. odcinku "Felicity" Zośka długo nie będzie mogła dojść do siebie. Informacja o tym, że połowa domu Guilli należała do Kamila całkowicie zmieni spojrzenie Zośki na włoską przeszłość męża. Nocą wróci na plażę, która przywoła wspomnienie jej pierwszego pobytu w Polignano. To właśnie tam Kamil obiecywał jej wspólne życie i zapewniał, że będzie przy niej na dobre i na złe. Samotna i zapłakana Zośka zadzwoni do Ewki. Rozmowa z przyjaciółką pozwoli jej choć na chwilę wyrzucić z siebie emocje. Nie będzie jednak potrafiła znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego jej mąż prowadził drugie życie we Włoszech, i jak to możliwe, że o niczym nie wiedziała.

W 5. odcinku „Felicita” Zośka podejmie decyzję o powrocie do Polski

Zośka zdecyduje, że musi natychmiast wrócić do Warszawy. Nieoczekiwanym elementem pożegnania z Włochami okaże się spotkanie ze Stellą, babcią Marco. Zośka przypadkiem trafi do jej pokoju w pensjonacie i pozna niezwykle barwną kobietę. Stella będzie przeżywała rozwód wnuka, a jej dość ponure spojrzenie na życie zrobi na Zośce duże wrażenie. Marco nie pozostanie obojętny wobec decyzji Zośki. Mężczyzna da jej do zrozumienia, że będzie żałował jej wyjazdu. Ich relacja, która zaczęła się od przypadkowych spotkań i coraz swobodniejszych rozmów, nabierze dzięki temu jeszcze bardziej osobistego charakteru. Marco nie będzie ukrywał, że chciałby, aby Zośka jeszcze kiedyś wróciła do Polignano. Jej wyjazd nie będzie więc dla niego zwykłym pożegnaniem.

Po powrocie do domu, Zośka nie będzie chciała jednak zamknąć sprawy Kamila i jego włoskiego życia. Przeciwnie – postanowi znaleźć dokumenty, które mogą wyjaśnić, dlaczego Kamil stał się współwłaścicielem nieruchomości.

Oliwia i Davide pocałują się w 5. odcinku „Felicita”

Dużo bardziej romantyczny przebieg będzie miało pożegnanie Oliwii z Davide. Przed wyjazdem dziewczyna spotka się z chłopakiem, z którym w ostatnich dniach coraz bardziej się zbliżyła. Ich relacja przestanie być jedynie niewinną znajomością. Między Oliwią i Davide dojdzie do pierwszego pocałunku. Chłopak nie będzie chciał, żeby dziewczyna opuszczała Włochy, ale Oliwia spróbuje go uspokoić. Obieca, że nie zniknie i że ich znajomość nie skończy się wraz z jej powrotem do Polski.

„Operacja: włoski skarb” rozpocznie się w 5. odcinku „Felicita”

Po powrocie do Warszawy Zośka opowie Jagodzie i Ewce o domu Giulii. Kobiety postanowią wspólnie poszukać dokumentów, które mogłyby rzucić światło na sprawę. Rozpoczną nawet własną „Operację: włoski skarb”. Przeszukanie domu nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów. Zośka nie znajdzie dokumentów Kamila, dlatego szybko stanie przed koniecznością podjęcia kolejnych kroków. Zrozumie, że odpowiedzi mogą znajdować się w jego firmie, u jego rodziców albo nadal w domu Giulii.

Giulia wyciągnie ważny dokument w 5. odcinku „Felicita”

Tymczasem w Polignano Giulia nie będzie milczała. Kobieta przyzna sąsiadkom, że powiedziała Zośce prawdę o domu. Wieść bardzo szybko zacznie krążyć po miasteczku, a prywatna sprawa Giulii i Kamila stanie się tematem rozmów mieszkańców. Najbardziej zagadkowa okaże się jednak scena, w której Giulia sięgnie do szuflady i wyjmie ważny, oficjalny dokument. Jego pojawienie się będzie sugerowało, że Włoszka posiada informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy domu i majątku Kamila.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 5

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 5. zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

9

Sonda Podoba ci się polsko-włoski serial "Felicita"? Tak, bardzo! Może być Nie podoba mi się