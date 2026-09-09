La Promesa, odcinek 478: Wielki powrót z wojny Manuela i Curro oraz gorące chwile Cataliny i Adriano - ZDJĘCIA

Manuel i Curro wreszcie docierają do domu w odcinku 478. "La Promesy"

Najbardziej wyczekiwaną nowiną dla domowników posiadłości będzie pojawienie się Manuela i Curra, którzy uchodzą z linii frontu. Obaj bohaterowie w końcu opuszczą niebezpieczne rejony i skierują się w stronę rodzinnego domu. To wydarzenie przyniesie ogromną ulgę Cruz, ponieważ w poprzednich odsłonach obawiała się ona o bezpieczeństwo swojego syna, słysząc wieści o nalotach w okolicy, w której młodzi żołnierze pełnili służbę. Curro i Manuel musieli stawić czoła licznym wyzwaniom takim jak bombardowania, wymiany ognia oraz pułapki przygotowane przez wroga, jednak teraz zyskają szansę na wytchnienie i odzyskanie spokoju w zaciszu domowym.

Catalina spędzi cudowne chwile z Adriano w 478. odcinku serialu "La Promesa"

W zupełnie innej sytuacji znajdzie się Catalina. Kobieta zaplanuje romantyczny wieczór w towarzystwie Adriano. Obydwoje udadzą się na wspólną kolację, a więź między nimi zyska na intensywności i nabierze istotnego znaczenia. Wcześniej Catalina wielokrotnie ukradkiem widywała się z ukochanym. Namiętna randka może jednak przynieść kolejne komplikacje, zwłaszcza jeśli wieść o tym wydarzeniu dotrze do Cruz, która kategorycznie sprzeciwia się ich związkowi.

Walka o dobre imię Martiny w 478. odcinku "La Promesy"

W 477. odsłonie serialu Martina, przebywająca obecnie w ośrodku sanatoryjnym, spotkała się z zarzutem o atak na Juanę. Jej usilne dążenia, by przedstawić swoją stronę medalu w nadchodzącym 478. odcinku, nie przyniosą spodziewanych efektów. Kobieta nie podda się jednak i będzie zmuszona dalej walczyć o udowodnienie własnej niewinności.

" La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji 478. odcinka

Premiera 478. epizodu telenoweli „La Promesa” odbędzie się w środę, 16 września 2026 roku, punktualnie o 15:05 na kanale TVP2. Nowy odcinek udostępniony zostanie również w internecie, na platformie TVP VOD. Oprócz wspomnianego, wyczekiwanego powrotu głównych bohaterów z frontu, śledzić będziemy dalsze losy związku Cataliny i Adriana oraz intrygujące działania Rómula.

Aktorzy i fabuła hiszpańskiego hitu

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągająca, hiszpańska opowieść kostiumowa, której wydarzenia osadzone są na tle urokliwej Andaluzji, w początkach XX stulecia. Historia skupia się na perypetiach młodej dziewczyny o imieniu Jana, która podejmuje pracę jako służąca w zamożnym dworze. Jej głównym zamierzeniem jest odszukanie zaginionego przed laty brata, a także pomszczenie śmierci swojej matki. To zadanie znacząco utrudnia niespodziewane uczucie, jakim zapałała do Manuela – dziedzica majątku. Serial doskonale łączy mroczne sekrety i wątki kryminalne z zakazanym uczuciem miłosnym, ukazując przy okazji wyraźne podziały społeczne pomiędzy warstwą arystokratyczną a podwładną jej służbą.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany

Arturo Sancho odgrywający rolę Manuela

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro występujący w roli Alonsa

María Castro jako Pia

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