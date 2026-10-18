Felicita, odcinek 18: Uczucia Giulii do Kamila wyjdą na jaw, a Oliwia zacznie namawiać Davide do ucieczki

Giulia wyzna Zośce prawdę o uczuciach do Kamila w 18. odcinku „Felicita”

Szczere wyznanie Giulii pozwoli lepiej zrozumieć Zośce, jak poważne były jej uczucia wobec Kamila. W 18. odcinku „Felicita” Włoszka przyzna, że bardzo go kochała i wierzyła, że ich wspólna przyszłość jest możliwa. Czy to oznacza, że miała nadzieję, że Kamil zostawi swoją polską rodzinę i na stałe przeniesie się do Włoch? To wyznanie będzie kolejnym ważnym elementem układanki, którą Zośka próbuje ułożyć po śmierci męża.

Oliwia pozna dramat Davide i zaproponuje mu wyjazd do Polski w 18. odcinku „Felicita”

Davide jest ofiarą przemocy domowej o czym Oliwia zupełnie nie wiedziała, choć podejrzewała, że dzieje się coś złego. Chłopak ukrywał przed nią fakt, że jest bity przez ojca za to, że nie chce brać udziału w nieuczciwych interesach Tiziano, a teraz w 18. odcinku serialu Oliwia wreszcie dowie się, z jak trudną sytuacją zmaga się Davide. Dziewczyna zaproponuje Davide przeprowadzkę do Polski.

Zośka wpadnie w panikę, a poszukiwania Oliwii zakończą się awanturą w 18. odcinku „Felicita”

Oliwia straci poczucie czasu, a jej nieobecność poważnie zaniepokoi Zośkę. Matka zacznie się bać, że córce stało się coś złego. Niepewność i narastający strach sprawią, że sytuacja stanie się coraz bardziej napięta. Kiedy poszukiwania dobiegną końca, między nimi wybuchnie gwałtowna awantura. Zośka nie zdoła ukryć emocji, a Oliwia będzie musiała zmierzyć się z reakcją matki. Ich konflikt pokaże, jak trudno obu odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której rodzinne tajemnice i bolesne odkrycia wciąż wpływają na codzienne życie.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 18

Premierowy 18. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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