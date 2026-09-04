Felicita. Ci przystojni Włosi podbiją serca widzów! Obsada nowego serialu TVP na ramówce TVP - WIDEO, ZDJĘCIA

Włoska obsada serialu "Felicita". Kim są aktorzy, którzy zagrają głównych bohaterów - Alessandro Parrello i Eugenio Ricciardi?

"Felicita" to jedna z nowości w ramówce TVP na jesień 2026 r., która bez wątpienia rozpali serca widzów! Nie tylko za sprawą pięknych plenerów, gdzie kręcony był serial - Apulii we Włoszech i malowniczego miasteczka Polignano a Mare, ale także włoskich aktorów, przystojniaków, którzy zagrają główne role.

45-letni Alessandro Parrello w "Felicita" gra Marca Borettiniego, rozwiedzionego adwokata wracającego z Mediolanu do rodzinnego Polignano a Mare i pensjonatu "Felicita", prowadzonego przez jego siostrę Francescę (Monika Mariotti). To tutaj zakochuje się w głównej bohaterce - Polsce o imieniu Zośka (Laura Breszka), która przyjedzie do Apulii po śmierci męża Kamila (Dawid Ogrodnik) i odkryciu prawdy o jego podwójnym życiu.

Alessandro Parrello przyjechał do Polski, by promować serial "Felicita" nie tylko na ramówce TVP i szybko dał się oczarować naszemu krajowi. Na potrzeby jednej ze scen w "Felicita" 45-letni Włoch nauczył się wiersza Wisławy Szymborskiej. Aktor przyznał, że bardzo polubił swojego bohatera, przede wszystkim dlatego, że odnajduje w nim wiele własnych cech. Jego postać próbuje zbliżyć się do Zośki, ale brakuje mu odwagi.

Włoski gwiazdor serialu "Felicita" na co dzień nie ogranicza się wyłącznie do aktorstwa. Alessandro Parrello jest również reżyserem i scenarzystą, a przy swoich projektach często łączy wszystkie te funkcje.

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29-letni Eugenio Ricciardi w serialu "Felicita" wciela się w postać młodszego brata Marco, Enzo Borettini, który razem z Francescą prowadzi rodzinny pensjonat. Jako zdolny kucharz dba o podniebienia gości, a po powrocie do Apulii próbuje na nowo ułożyć sobie relacje ze starszym bratem.

Do włoskiej obsady "Felicita" należy też Oriana Celentano, która wciela się w żywiołową Giulię Russo. To właśnie tak Włoszka okaże się rywalką Zośki, kochanką jej zmarłego męża Kamila i matką jego syna Nico.

Wśród włoskich aktorów w "Felicita" widzowie już od pierwszego odcinka zobaczą Francesco Petit, który zagra Davide, chłopaka zakochanego w Oliwii (Klementyna Karnkowska), córce Zośki.

"Felicita" - ile odcinków liczy serial?

Premiera serialu "Felicita" w poniedziałek, 7 września 2026 r., w TVP1. Polsko-włoska produkcja liczy 26 odcinków, które będą emitowane w poniedziałki, wtorki i środy o 20:30.

Scenariusz powstał na podstawie powieści "Felicita" Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. Reżyserem serialu jest Makary Janowski.

Felicita. ZWIASTUN nowego serialu TVP, którego premiera 7 września