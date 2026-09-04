La Promesa, odcinek 475: Petra zacznie coś podejrzewać, a prawda o Pii dotrze do Gregoria - ZDJĘCIA

La Promesa odc. 475: Petra tropi Píę i dzieli się wiedzą z Gregoriem

Sekret Rómula i Jany, strzeżony od dłuższego czasu, w 475. odcinku telenoweli „La Promesa” zawiśnie na włosku. Petra wpadnie na trop, z którego wynika, że Pía wcale nie zmarła. Kobietą od razu przekaże swoje wątpliwości Gregoriowi, sugerując, że zaginiona gospodyni przebywa gdzieś blisko posiadłości. Sytuacja ta mocno skomplikuje plany Rómula i Jany.

Podejrzenia Petry to dopiero początek problemów. Informacje przekazane Gregoriowi mogą wywołać lawinę i zainicjować szczegółowe poszukiwania. Aby chronić Píę, Rómulo i Jana będą musieli wykazać się wielkim sprytem i za wszelką cenę powstrzymać ochmistrzynię przed zdobyciem obciążających ich dowodów.

Vera wyjawia Lopemu prawdę o Santosie w nowym odcinku "La Promesy"

W 475. epizodzie „La Promesy” Vera zdecyduje się na odważny krok. Zdradzi Lopemu, że padła ofiarą szantażu ze strony Santosa. To wyznanie rzuci nowe światło na dotychczasowe, bierne zachowanie dziewczyny wobec jej oprawcy. Lope w końcu pojmie, dlaczego Vera tak długo znosiła ataki i nie walczyła o swoje. Uświadomi sobie również skalę problemu i strach dziewczyny przed ujawnieniem faktów z jej życia.

Catalina prowadzi śledztwo w sprawie trucizny w odc. 475 serialu "La Promesa"

Catalina weźmie sprawy w swoje ręce, próbując namierzyć źródło cykuty użytej przeciwko hrabiemu de Ayali. Będąc pewną niewinności Martiny, zaangażuje się w poszukiwanie dowodów na jej obronę. W tym samym czasie w sanatorium Martina nawiąże głęboką relację z Juaną. Nowa przyjaciółka okaże się powiernicą, której dziewczyna opowie o swoim uczuciu do Curra.

Jana rusza z pomocą dla Virtudes. Zbiórka pieniędzy w „La Promesa”

Dramatyczna sytuacja Virtudes poruszy serce Jany. Zrozpaczona matka potrzebuje potężnej sumy, by odzyskać synka, Adolfita, od jego teściów. Jana zaproponuje, by służba wspólnie zebrała fundusze na ten cel. Ta inicjatywa będzie dowodem na to, że w trudnych chwilach mieszkańcy La Promesy mogą liczyć na solidarność i wsparcie swoich współpracowników.

Odcinek 475 „La Promesa - pałac tajemnic”: Emisja w TVP2 i online

474. odsłona serialu „La Promesa” zostanie zaprezentowana widzom w piątek, 11 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie również dostępny na platformie TVP VOD. Fani będą świadkami dalszych intryg Petry związanych z Ayalą oraz spotkań na linii Catalina - Adrian.

O czym jest hiszpańska telenowela „La Promesa - pałac tajemnic”?

„La Promesa - pałac tajemnic” to hitowa hiszpańska produkcja kostiumowa. Jej akcja toczy się w scenerii andaluzyjskiej posiadłości z początków ubiegłego stulecia. Główna bohaterka, Jana, podejmuje pracę jako służąca w bogatym domu z jasnym zamiarem – odszukać brata i pomścić śmierć matki. Jej plan burzy jednak niespodziewane uczucie do Manuela, panicza z rodu. Serial z powodzeniem łączy elementy kryminału, zawiłych intryg i zakazanej miłości, na tle wyraźnych podziałów klasowych.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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