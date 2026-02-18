Bunt na „Farmie”? Janusz jako farmer tygodnia doprowadza uczestników do szału

Pierwszy farmer tygodnia kompletnie się nie sprawdzi?

W 3 odcinku 5. sezonu „Farmy” atmosfera na gospodarstwie stanie się wyjątkowo napięta. Janusz, pełniący funkcję farmera tygodnia, konsekwentnie narzuca swoje zasady, co zaczyna irytować pozostałych uczestników. Zdaniem części farmerów czepia się wszystkiego, a jego sposób zarządzania wywołuje coraz większe konflikty....

Janusz, twardy i bezkompromisowy góral, od początku wyróżnia się swoją osobowością i zasadami. Ambitny i zdeterminowany, gra po swojemu, co czyni go jedną z najbardziej wyrazistych postaci tej edycji.

Farma, sezon 5, odcinek 3 - co się wydarzy?

Nie zabraknie mocnych słów ze strony Janusza i otwartej konfrontacji. Roland zdecyduje się publicznie postawić sprawę jasno i zażąda od Janusza przeprosin. Pytanie, czy lider tygodnia zdecyduje się złagodzić swoje podejście, czy wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej podkreśli swoją pozycję i władzę na farmie.

Widzowie będą mogli ocenić, czy Janusz rzeczywiście nadużywa swojej roli, czy po prostu stara się skutecznie pokierować gospodarstwem. Czy pozostali uczestnicy zbuntują się przeciwko jego rządom?

Farma, odcinek 3 - kiedy oglądać?

Nowy odcinek „Farmy” już 18.02.2026 o 20:30 na antenie Polsatu.