Wydarzenia w życiu Julity i Florka nabrały niebezpiecznego tempa po skandalu w klinice We-Med w 4223. odcinku, gdzie ich dziecinna rywalizacja i absurdalne diagnozy o mało nie doprowadziły do tragedii. Rozwścieczony Marek chciał natychmiast wyrzucić stażystów, co zmusiło Florka do bezwzględnego szantażu i wciągnięcia w spór swojego wpływowego ojca, Marcina Kochańskiego z Okręgowej Izby Lekarskiej. Pod presją strachu Grażyna ugięła się, a Florian zaproponował Julicie dwuznaczny układ: udawanie zakochanej pary w zamian za gigantyczne korzyści zawodowe, co stało się faktem w 4228. odcinku. Dziewczyna, skuszona oszałamiającą ofertą kariery, zaczęła bezczelnie lawirować. Ukryła ten fakt przed Radkiem, który – dręczony wyrzutami sumienia – zaproponował jej wspólne mieszkanie i stabilizację. Julita uwięziona między miłością a chorą ambicją, weszła w grę, która właśnie wymyka się spod kontroli.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Kochański przejrzy grę Florka i Julity

W 4239. odcinku serialu „Pierwsza miłość” toksyczna gra Julity i Florka może spowodować wielkie zamieszanie. Florian postanawia zabrać dziewczynę na wspólny lancz ze swoim ojcem. Młodzi stażyści od samego początku spotkania dają prawdziwy popis aktorski, rzekomo emanując wzajemnym głębokim uczuciem i udając idealną, bezgranicznie kochającą się parę.

Jednakże, wpływowy wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej to niezwykle przenikliwy człowiek, który nie da się łatwo oszukać sztucznym uśmiechom i wyuczonym gestom. W pewnym momencie pan Kochański zaczyna dostrzegać drobne niespójności w zachowaniu młodych i bezlitośnie orientuje się w ich misternym oszustwie. Zamiast milczeć, postanawia działać natychmiastowo i bezkompromisowo. Wykorzystuje moment nieuwagi syna i bezpośrednio konfrontuje przerażoną Julitę, żądając od niej prawdy i stawiając dziewczynę pod ścianą.

Jak na tę brutalną konfrontację zareaguje zaszantażowana Julita? Czy pod wpływem potężnej presji ze strony wpływowego lekarza pęknie i wyzna całą prawdę o układzie z Florkiem? Jeśli prawda wyjdzie na jaw, jakie konsekwencje spotkają młodego Kochańskiego ze strony oszukanego ojca?

Najbardziej intrygujące pozostaje jednak pytanie o Radka – jak długo jeszcze zakochany mężczyzna będzie żył w błogiej nieświadomości i co się stanie, gdy dowie się o perfidnej zdradzie i udawanym związku swojej ukochanej?

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami