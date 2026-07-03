Życie Lucynki (Delfina Wilkońska) i Maurycego (Dawid Dziarkowski) nigdy nie należało do spokojnych. Choć pobrali się głównie po to, by przyspieszyć adopcję osieroconej Lusi (Kaja Ośnicka), z czasem połączyło ich prawdziwe, głębokie uczucie. Razem przetrwali potworne chwile, w tym walkę o życie córki po wypadku autokaru w 4142. odcinku, a całkiem niedawno, bo w 4182. odcinku, mierzyli się z bolesnym niepowodzeniem przy próbach powiększenia rodziny. Gdy po tylu dramatach w ich małżeństwie wreszcie zapanowała upragniona stabilizacja, w progu ich mieszkania stanął wuj Zdzich (Bogdan Kalus). Choć jego intencje są czyste, a barwna osobowość wnosi sporo śmiechu, codzienne życie pod jednym dachem z tak absorbującym starszym panem szybko zaczyna przypominać pole bitwy, generując gigantyczne napięcia między zmęczonymi małżonkami.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Wuj Zdzich wyleci na bruk?

W odcinku 4239, który widzowie zobaczą w nowym sezonie po wakacjach, sytuacja w domu Raczkiewiczów wreszcie osiągnie punkt krytyczny. Ciągła, osaczająca obecność wuja Zdzicha oraz jego specyficzna, wręcz przytłaczająca opieka zaczną totalnie przerastać Lucynkę. W czterech ścianach dotychczas zgodnego małżeństwa zapanuje nerwowa i gęsta atmosfera, która zmusi bohaterów do podjęcia radykalnych kroków.

Maurycy, widząc rosnące sfrustrowanie i zmęczenie swojej ukochanej żony, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. W tajemnicy przed wszystkimi zacznie realizować sprytny, misterny plan, którego celem jest delikatne i bezkonfliktowe pozbycie się uciążliwego krewnego z mieszkania. Co ciekawe, na dokładnie ten sam pomysł – tylko całkowicie własnym sposobem – wpadnie sama Lucynka. Kobieta zacznie działać na własną rękę, nie mając pojęcia, że jej mąż również knuje za plecami wuja.

Czy sekretne działania małżonków przeciwko wujowi doprowadzą do rodzinnej katastrofy? A może wuj Zdzich przejrzy ich intencje i postanowi odpłacić im pięknym za nadobne?Jedno jest pewne – podwójna gra Lucynki i Maurycego dostarczy widzom nie lada emocji.

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