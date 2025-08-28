Pierwsza miłość. Tomek rzuci pracę we Francji! Wróci na stałe do Polski wspierać Kingę, ale nie tylko - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4050 - piątek, 12.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Decyzja o powrocie nie jest łatwa, bo Tomek w przeszłości mocno ucierpiał przez życie uczuciowe we Wrocławiu. Widzowie pamiętają, że wyjazd do Francji był m.in. ucieczką od bolesnych doświadczeń, przede wszystkim od skandalu z Jolką (Justyna Zielska). Dziewczyna udawała, że to Tomek jest ojcem jej dziecka, a on przyjął odpowiedzialność i próbował sprostać roli przyszłego ojca. Dopiero później prawda wyszła na jaw: ojcem dziecka był Miki (Adam Zdrójkowski)! To odkrycie złamało Tomka, który czuł się wykorzystany i oszukany. Wyjechał, by odciąć się od dawnych ran i zacząć wszystko od nowa oraz zrealizować marzenia zawodowe.

Powrót na stałe i nowe emocje

W 4050 odcinku „Pierwszej miłości” Tomek postanowi definitywnie zakończyć francuski rozdział i wrócić na stałe do Wrocławia. Najważniejszym powodem będzie Kinga, bo nie dość, że zmierzy się ze stratą dziecka i ogromną żałobą, to jeszcze nie przestanie żyć w cieniu zdrad Janka, który przez długi czas prowadził podwójne życie. Janek wciąż będzie próbował namówić ją na wspólną terapię, ale Kinga nie będzie gotowa, by się otworzyć. Wtedy do akcji wkroczy Tomek. Jego obecność i wsparcie mogą być dla matki jedynym ratunkiem.

Spotkanie z Jolką zmieni wszystko?

Choć Tomek wróci do Polski przede wszystkim dla mamy, jego życie prywatne też nabierze tempa. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z Jolką podczas wypadu z Arturem (Łukasz Płoszajski) do "Barbariana" odnowi dawne emocje. Mimo tego, że dziewczyna kiedyś wyrządziła mu wielką krzywdę, Tomek najwyraźniej zdąży zapomnieć o dawnych ranach. W nowych odcinkach mogą wrócić do niego uczucia, które nigdy całkiem nie wygasły. Jolka, dziś już młoda mama, nadal darzy Tomka wyjątkowym sentymentem, a ich ponowne spotkanie może okazać się początkiem wielkiego zwrotu akcji.

W 4050 odcinku „Pierwszej miłości” Tomek wybierze rodzinę ponad karierę i zostanie w Polsce. Jednak to, że na jego drodze znów pojawi się Jolka, sprawi, że powrót nie ograniczy się tylko do wspierania Kingi. Nadchodzące odcinki mogą przynieść reaktywację jednego z najbardziej burzliwych wątków w historii serialu!