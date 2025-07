Pierwsza miłość. Tomek i Jolka znów razem! Potwierdzają powrót szalonej pary - ZDJĘCIA

Jolka i Tomek z „Pierwszej miłości” znów razem?

To byłby mocny zwrot w scenariuszu! KIedyś Jolka z Tomkiem tworzyli parę, ale dziewczyna odstawiła numer stulecia. Zaszła w ciążę z Mikim (Adam Zdrójkowski), do czego nie chciała się przyznać. Nawet przed samą sobą wolałaby udawać, że tatą jej dziecka jest Tomek. Początkowo kłamstwa nie wychodziły na jaw. Jolka wykorzystywała dobroć chłopaka, pomieszkiwała u Żukowskich, co nie podobało się Kindze. Potem jednak prawda ujrzała światło dzienne, a Tomek dostał strzał prosto w serce. Zrozumiał, że partnerka go okłamuje, oszukuje, a tatą dziecka jest Miki!

Tomek wróci do Żukowskich na stałe? Rozpocznie nowe życie w kolejnym sezonie „Pierwszej miłości” po wakacjach?

Po szokujących wydarzeniach z kłamstwami Jolki, Tomek odciął się od toksycznej relacji i wyjechał do Francji. Tam miał szkolić się na szefa kuchni, zgłębiać tajniki wiedzy kulinarnej. I faktycznie, jakiś czas syn Kingi nie pojawiał się na ekranie. Nastąpił jednak wyjątek, ponieważ Tomek przyleciał do Wrocławia w związku z napiętą atmosferą w życiu mamy.

Chodziło o ciążę Kingi. Kobieta poznała przerażające wyniki badań, które potwierdziły, że jej dziecko ma Zespół Edwardsa. To oznaczało tyle, że płód prawdopodobnie w ogóle nie dożyje porodu, albo umrze tuż po narodzinach… Koszmarna sytuacja w życiu Żukowskich wymagała obecności starszego syna w domu.

Czyżby jednak Tomek zdecydował się zmienić swoje życie w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” po wakacjach i dać drugą szansę byłej miłości?

Tomek z Jolką potwierdzają swój powrót

Na Instagramie młodych gwiazd „Pierwszej miłości” pojawiło się wymowne nagranie z planu serialu, gdzie potwierdzają powrót. Pytanie tylko, czy chodzi o niewygasłe uczucia?

- Wasz ulubiony serialowy duet powraca - napisano na instastory, podsycając emocje.

Czy syn Kingi faktycznie da Joli drugą szansę? Przecież dziewczyna urodziła dziecko Mikiego i to właśnie z nim starała się ułożyć swoją przyszłość. Prawda od początku była jednak taka, że serce Jolki biło mocniej w kierunku Tomka. Jeśli on zmieni swoje nastawienie, z dużym prawdopodobieństwem byłby możliwy powrót związku Jolki z synem Kingi. Żukowska nie będzie zachwycona…