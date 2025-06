Pierwsza miłość. Teresa z Mateuszem zginą, a Wenerski odzyska zdrowie? Widzowie napisali scenariusze na nowy sezon

Nowy sezon „Pierwszej miłości” rozjaśni niedokończone wątki

Zawsze jest tak, że pod koniec sezonu „Pierwszej miłości” rośnie napięcie, ponieważ finał odcinków ma dać poczucie zaskoczenia i niedosytu. Tak, by widzowie wrócili przed ekrany na jesień, kiedy ruszą premierowe odcinki hitu Polsatu. I to twórcom „Pierwszej miłości” z pewnością wyszło, bo ostatnie tygodnie przed przerwą wakacyjną przyniosły skok oglądalności, co tylko potwierdza, że widzów nadal interesują losy ulubionych bohaterów.

To już pewne, że na jesień nastąpi kontynuacja rozpoczętych wątków, ale oczywiście pojawią się także nowe. Możliwe, że fani zobaczą na ekranie nowe postaci, ale na pewno nie zabraknie tych kultowych.

Teresa z Mateuszem zginą, a Wenerski wyzdrowieje? Fani piszą scenariusze do „Pierwszej miłości” po wakacjach

Na oficjalnym koncie „Pierwszej miłości” na Instagramie padło pytanie do widzów o to, jak napisaliby dalsze scenariusze dla lubianych bohaterów. Obserwatorzy szybko popisali się kreatywnością.

Spośród propozycji do wydarzeń na nowy sezon „Pierwszej miłości” po wakacjach można wyróżnić m.in. teorię o zniknięciu Teresy z Mateuszem! I faktycznie, nie da się ukryć, że podły kryminalista Stik ostro miesza u bliskich Emilki (Anna Ilczuk), a mamę Kingi owinął sobie wokół palca!

Teresa z Mateuszem giną w katastrofie lotniczej 😂 - pisze jedna z obserwatorek na Instagramie.

To nie koniec, bo niektórzy widzowie bardzo zaangażowali się w podawanie kolejnych scenariuszy, nie tylko tych negatywnych.

Julia i Radek zbliżają się do siebie. Mężczyzna z sukcesem przeprowadza operację Wenerskiego. Wenerski , przechodzi rekonwalescencję, proponuje Radkowi przejęcie obowiązków szefa kliniki - czytamy inne odpowiedzi.

Co przyniesie nowy sezon „Pierwszej miłości”?

Chociaż fani mają z pewnością kreatywne rozwiązania, na to, co przyniosą nowe odcinki „Pierwszej miłości” po wakacjach 2025 należy trochę poczekać. Już teraz wiadomo, że Teresa podejmie decyzję, czy wychodzi za mąż za psychola Mateusza, na pewno rozwinie się wątek dawnego uczucia Artura (Łukasz Płoszajski) do Bereniki (Maria Konarowska), wkrótce wyjdzie na jaw, co dalej ze zdrowiem Angeliki (Patrycja Franczak) i oczywiście jedno z najgorętszych wydarzeń nadchodzącego sezonu - czy Kinga wreszcie dowie się o podwójnym życiu Janka (Maciej Mikołajczyk)?!

