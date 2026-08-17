Pierwsza miłość. Tak odważnych scen z Jolą nikt się nie spodziewa. Aktorka była w szoku, gdy przeczytała scenariusz

Justyna Zielska zaskoczona scenariuszem

Jolka od 2021 roku jest częścią „Pierwszej miłości”. To szalona dziewczyna, która w ostatnim czasie została mamą. Jej życie nadal jednak dalekie jest od spokoju. Jak zdradziła Justyna Zielska, scenarzyści przygotowali dla niej historię, która może mocno zaskoczyć widzów. Powiedziała to w wywiadzie z Polsatem podczas prezentacji najnowszej ramówki.

– Powiem wam, że dzieje się bardzo dużo i ja sama jestem w szoku. Mam teraz tak mocny wątek, że naprawdę musicie to oglądać, bo to jest niesamowite – zapowiedziała aktorka.

Zielska przyznała, że sama nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała w scenariuszu.

– Scenarzyści polecieli grubo. Nawet się tego nie spodziewacie. Ja czytając scenariusz, miałam takie: „nie!”, naprawdę – powiedziała.

Aktorka określiła nadchodzące wydarzenia jako bardzo „spicy”. Nie zdradziła szczegółów, ale zasugerowała, że tym razem jej bohaterka będzie w centrum całej historii.

– To będzie bardzo spicy. O dziwo tylko ze mną. Tym razem jestem tylko ja – zdradziła tajemniczo.

Tomek wróci do życia Jolki?

Dużą niespodzianką będzie również powrót Tomka. Mężczyzna po ujawnieniu prawdy o ciąży wyjechał do Francji, gdzie chciał zostać szefem kuchni. Później pojawił się na krótko, gdy Kinga znalazła się w dramatycznej sytuacji związanej z ciążą i chorobą nienarodzonego dziecka.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Tomek znów będzie ważną postacią. Jakiś czas temu na Instagramie młodych gwiazd „Pierwszej miłości” pojawiło się nagranie z planu z Jolką i Tomkiem.

– Wasz ulubiony serialowy duet powraca – napisano.

To natychmiast wywołało pytania o możliwy powrót dawnego romansu. Przeszłość tej dwójki jest bowiem bardzo skomplikowana. Jolka zraniła Tomka, a ich relacja zakończyła się jej zdradą z Mikim. Później urodziła dziecko Mikiego i próbowała ułożyć sobie z nim życie.

Mimo wszystko jej uczucia do Tomka nie były kiedyś obojętne. Czy po latach dawny związek może odżyć? Jeśli tak, Kinga z pewnością nie będzie zachwycona. Tomek jest bowiem jej synem, a Jolka ma już za sobą wiele doświadczeń, które mogły zmienić jej podejście do życia.

Kiedy nowe odcinki "Pierwszej miłości" po wakacyjnej przerwie?

Nowe odcinki „Pierwszej miłości” zapowiadają więc sporo emocji, tajemnic i zwrotów akcji. Serial wraca 31 sierpnia i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Polsacie.

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