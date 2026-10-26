W poprzednim odcinku Marta nie traciła nadziei na wspólną przyszłość z ukochanym. Poprosiła lekarzy, by wypisali go do domu. Szymon próbował podnieść na duchu chorą na raka Wandę, która nie ma nikogo bliskiego. Kacper po raz kolejny namawiał Marysię na powiększenie rodziny, ale usłyszał jasną odpowiedź: ona nie chce już mieć dzieci. Oboje byli tak zajęci własnymi sprawami, że nie zauważyli, jak bardzo zmieniło się zachowanie Julki, która zaczęła dostawać niepokojące wiadomości. Eliza chciała usprawnić działanie Iskry, lecz Borys zlekceważył jej pomysły, zasłaniając się brakiem funduszy. Postanowiła więc sama poszukać sponsora. Tymczasem Darek wyszedł z aresztu i od razu ruszył do klubu.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4277 - streszczenie

Grażyna wciąż będzie przyłapywać Radka i Maję na wymianie czułości. Podczas rutynowego zabiegu Radek odkryje w ciele pacjentki niepokojącą zmianę. Lekarz stanie przed trudną decyzją, bo asystujący mu chirurg ostrożnie odradzi usunięcie zmiany. Marysia wpadnie w panikę, gdy odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Między Marysią a Kacprem wybuchnie kłótnia, a niespodziewanie włączy się do niej Paweł. Pod klubem Iskra zjawi się tajemniczy mężczyzna w kapturze. Sfografuje kamery monitoringu, po czym zniknie bez śladu. Borys podejrzewa, że może chodzić o Darka, który właśnie wyszedł z aresztu, ale ten wszystkiemu zaprzeczy.

„Pierwsza miłość” odcinek 4277 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4277. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 2 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Tego dnia ważne chwile czekają Radka, Marysię i Borysa.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają przyjaźnie, rodzinne więzi, praca i uczucia. Nie brakuje tu romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejskie życie Wrocławia przeplata się ze swojskim, barwnym światem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski

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