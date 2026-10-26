W poprzednim odcinku Baliszewski zaproponował Leśniewskiej prowadzenie nowego programu wymyślonego przez Judytę. Bradecka usłyszała rozmowę i od razu uznała, że może to być kolejna intryga Marty. Napięcie wzrosło, gdy Fabian przyniósł wiadomość, że plotkarskie media rozpisują się o rzekomych kontaktach syna Leśniewskich z pedofilem. Marta była w szoku, a chwilę później dowiedziała się, że Stefek uciekł ze szkoły i zniknął bez śladu. W szpitalu Lew otrzymał pod opiekę pacjenta potrzebującego przełomowej operacji, którą lekarz od dawna planował wykonać pokazowo przed środowiskiem medycznym. Dyrektorka odmówiła jednak, ponieważ wcześniej obiecała zabieg komuś innemu. Tymczasem Brygida, na prośbę Bożydara, próbowała odwieść teściową od udziału w telewizyjnym show. Milena domyśliła się spisku i zapowiedziała, że mimo wszystko wystąpi półnaga jako królowa miejskiej dżungli. Klusek w końcu się zgodził, ale postawił warunek: na dachu Wspólnej ma powstać bar z alkoholem. Czego teraz się spodziewać?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4304 - streszczenie

Hebel i Seba przygotują zawodnikom niespodziankę tuż przed turniejem. Dzięki Agnieszce chłopcy dostaną przepustkę z poprawczaka, a Ryszard zabierze ich na steki. Rozmowy z Heblem sprawią, że Tomek zacznie wierzyć w normalną przyszłość. Spokój przerwie jednak wizyta Żaby, brata Tomka, u Olszewskiej. Mężczyzna zażąda, by dano Tomkowi spokój. Stefek stanie się ofiarą hejtu, a Marta spróbuje ustalić, skąd media dowiedziały się o zdjęciach wysyłanych pedofilowi. Sławek i Iga wpadną na trop sprawcy, lecz zjawią się za późno. Na komendzie dowiedzą się, że do pomocy przydzielono im Piotra, specjalistę do walki z cyberprzestępczością, co spotka się z oporem zespołu. Nalepa dowie się też, że pokazową operację przejmie Oriana Warska, światowej sławy kardiochirurżka i dawna miłość Lwa. Lekarz nie zdoła ukryć złości.

„Na Wspólnej” odcinek 4304 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4304 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 20:15. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Tego wieczoru Tomek, Stefek i Lew będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy i telenowela o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Serial opowiada o rodzinach, związkach, pracy i codziennych problemach mieszkańców Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z konfliktami, chorobami, zdradami oraz powrotami osób z przeszłości. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwykłe sprawy z wydarzeniami, które potrafią wywrócić ich relacje do góry nogami. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg