Pierwsza miłość, odcinek 4284: Emilka zacznie walkę z nałogiem! Fatalny finał spotkania AA - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość", odcinek 4284: Emilka przeprosi Śmiałka! Przyzna przed sobą, że ma problem z alkoholem

W 4284 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zacznie powoli rozumieć, że ostatnie wydarzenia w jej życiu doprowadziły ją do bardzo niebezpiecznego momentu. Miedzianowska, która nie potrafi pogodzić się z utratą Bartka (Rafał Kwietniewski), coraz częściej będzie szukała pocieszenia w alkoholu.

Początkowo kieliszek wina miał być dla niej jedynie sposobem na odprężenie po trudnym dniu, jednak z czasem sytuacja wymknie się spod kontroli. Emilka zacznie zaniedbywać obowiązki, a jej zachowanie coraz bardziej zaniepokoi najbliższych. Szczególnie Śmiałek nie będzie potrafił spokojnie patrzeć na to, jak jego córka stopniowo pogrąża się w problemach.

Warto przypomnieć, że już w 4271 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zacznie coraz gorzej radzić sobie z samotnością. Najbardziej zaboli ją fakt, że Bartek układa sobie życie z Iloną (Sylwia Gola), a ich syn Norbert najwyraźniej bardzo polubi nową partnerkę ojca. Będzie musiała pogodzić się nie tylko z utratą ukochanego, ale także ze świadomością, że inna kobieta zajmuje coraz ważniejsze miejsce w życiu jej dziecka. Wszystko to sprawi, że zacznie czuć się niepotrzebna, a alkohol stanie się dla niej sposobem na chwilowe zapomnienie o bolesnej rzeczywistości...

Sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej w 4280 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Emilka zacznie coraz wyraźniej tracić kontrolę nad swoim życiem. Obudzi się z kacem, spóźni się do pracy, a następnie zacznie udawać chorą...

Emilka w 4284 odcinku "Pierwszej miłości" pójdzie na spotkanie AA

W 4284 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka podejmie wyjątkowo ważną decyzję. Uświadomi sobie, że samodzielne poradzenie sobie z problemem alkoholowym może okazać się znacznie trudniejsze, niż początkowo sądziła. Dlatego zamiast ponownie próbować zagłuszać emocje kolejnym kieliszkiem wina, zdecyduje się poszukać pomocy. Emilka wybierze się na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików, gdzie będzie mogła porozmawiać z osobami zmagającymi się z podobnymi problemami.

Niestety, w 4284 odcinku "Pierwszej miłości" podczas spotkania dojdzie do niefortunnej sytuacji, która ponownie wytrąci Emilkę z równowagi! Choć Miedzianowska zjawi się na spotkaniu z zamiarem rozpoczęcia walki o siebie, nie wszystko potoczy się zgodnie z jej oczekiwaniami. Niespodziewane zdarzenie sprawi, że kobieta znów będzie musiała zmierzyć się z trudnymi emocjami, z którymi dotychczas próbowała radzić sobie za pomocą alkoholu...

Kiedy 4284 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

Odcinek 4284 "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 11 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.