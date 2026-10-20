W poprzednim odcinku Karol wezwał wszystkich pracowników na niezapowiedziane rozmowy. Brian, Artur, Oskar i Kalina obawiali się zwolnień, ale to, co usłyszeli, okazało się jeszcze bardziej wstrząsające. Zbiórka na leczenie Szymona nie przyniosła efektów, więc Marta desperacko szukała sposobu, by ją rozkręcić. Laura także zaangażowała się w pomoc i wciągnęła w sprawę Łukasza. Szymon nie wiedział o ich działaniach i dowiedział się o wszystkim w najmniej odpowiednim momencie. Janek widział, że Kindze trudno znieść konflikt między nim a chłopcami, dlatego ponownie próbował dogadać się z Tomkiem. Wtedy niespodziewanie dostał cios.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Pierwsza miłość” odcinek 4274 - streszczenie

Hubert potajemnie zorganizuje podróż poślubną. Jego plany pokrzyżuje jednak niespodziewana wizyta byłej żony, która zjawi się u Pauliny. Kacper i Paweł zaczną rywalizować o Julkę i obaj zaproponują jej atrakcje na to samo popołudnie. Dziewczyna będzie miała tego dość i każe im samym się dogadać. Emilka zapewni Bartka, że cieszy się jego szczęściem, ale wciąż nie pogodzi się z utratą ukochanego. Gdy Ilona spróbuje nawiązać z nią cieplejszą relację, Emilka w końcu wygarnie rywalce, co o niej myśli.

„Pierwsza miłość” odcinek 4274 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4274. odcinek „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w środę, 28 października 2026 roku, o godzinie 18:00. W tym odcinku Hubert będzie musiał zmierzyć się z niespodziewaną wizytą swojej byłej żony.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z romansami, rodzinnymi tajemnicami, rozstaniami, powrotami i nagłymi konfliktami. W ich życiu nie brakuje też kryminalnych intryg oraz lżejszych, komediowych wątków. Ważne miejsce w fabule zajmują relacje między przyjaciółmi, rodzinami, sąsiadami i współpracownikami. W serialu grają m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski