W poprzednim odcinku Marta dowiedziała się, co zaszło między Emilką a Bartkiem, i poradziła przyjaciółce, by nie traciła czasu, jeśli nadal jej na nim zależy. Bartek przyznał Ilonie, co zrobił Emilce. Wizyta Mariusza zburzyła kruchą równowagę między Kacprem a Marysią, a niewygodne fakty doprowadziły do kolejnej kłótni. Marysia postanowiła wyjechać z Kingą, żeby nabrać dystansu. Melka i jej przyjaciele wciąż nie mieli żadnych informacji o Białym. Angelika zwróciła się więc do ojca, bo tylko on dzięki swoim kontaktom mógł coś ustalić. Bolesław zgodził się pomóc, ale nie bezinteresownie. Czego teraz się spodziewać?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - streszczenie

Marysia odpocznie z Kingą w leśnym hoteliku. Recepcjonista Arek od razu zwróci uwagę na Kingę i zaproponuje jej wspólną wyprawę do lasu. Adelajda Żak będzie czekała w świetlicy na Jurka, gdy stanie się świadkiem kłótni Jadzi z Wioletką. Aktorka podpowie Jadzi, co zrobić, by odzyskać męża. Zachęcona jej słowami kobieta umówi się z Waldkiem. Eliza ze zrozumieniem przyjmie decyzję Angeliki, ale później, przytłoczona żalem i bezradnością, pójdzie do baru. Świder spróbuje się nią zaopiekować, jednak pijana Eliza zacznie go całować.

„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4243. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na antenie Polsatu. Początek zaplanowano na godzinę 18:00.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne sprawy, przyjaźnie, romanse i problemy w pracy. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, tajemnice i kryminalne intrygi. Zderzenie miejskiego Wrocławia z barwnym Wadlewem sprawia, że obok poważnych dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski