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W poprzednim odcinku Marta dowiedziała się, co zaszło między Emilką a Bartkiem, i poradziła przyjaciółce, by nie traciła czasu, jeśli nadal jej na nim zależy. Bartek przyznał Ilonie, co zrobił Emilce. Wizyta Mariusza zburzyła kruchą równowagę między Kacprem a Marysią, a niewygodne fakty doprowadziły do kolejnej kłótni. Marysia postanowiła wyjechać z Kingą, żeby nabrać dystansu. Melka i jej przyjaciele wciąż nie mieli żadnych informacji o Białym. Angelika zwróciła się więc do ojca, bo tylko on dzięki swoim kontaktom mógł coś ustalić. Bolesław zgodził się pomóc, ale nie bezinteresownie. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - streszczenie
Marysia odpocznie z Kingą w leśnym hoteliku. Recepcjonista Arek od razu zwróci uwagę na Kingę i zaproponuje jej wspólną wyprawę do lasu. Adelajda Żak będzie czekała w świetlicy na Jurka, gdy stanie się świadkiem kłótni Jadzi z Wioletką. Aktorka podpowie Jadzi, co zrobić, by odzyskać męża. Zachęcona jej słowami kobieta umówi się z Waldkiem. Eliza ze zrozumieniem przyjmie decyzję Angeliki, ale później, przytłoczona żalem i bezradnością, pójdzie do baru. Świder spróbuje się nią zaopiekować, jednak pijana Eliza zacznie go całować.
„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4243. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na antenie Polsatu. Początek zaplanowano na godzinę 18:00.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne sprawy, przyjaźnie, romanse i problemy w pracy. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, tajemnice i kryminalne intrygi. Zderzenie miejskiego Wrocławia z barwnym Wadlewem sprawia, że obok poważnych dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski