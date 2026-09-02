Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4243

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-02 7:42

W 4243. odcinku „Pierwszej miłości” Eliza ze zrozumieniem przyjmie decyzję Angeliki, ale trudno będzie jej pogodzić się z tym, co się stało. Przytłoczona żalem pójdzie do baru, gdzie Świder spróbuje się nią zaopiekować. Pijana Eliza zacznie go całować.

W poprzednim odcinku Marta dowiedziała się, co zaszło między Emilką a Bartkiem, i poradziła przyjaciółce, by nie traciła czasu, jeśli nadal jej na nim zależy. Bartek przyznał Ilonie, co zrobił Emilce. Wizyta Mariusza zburzyła kruchą równowagę między Kacprem a Marysią, a niewygodne fakty doprowadziły do kolejnej kłótni. Marysia postanowiła wyjechać z Kingą, żeby nabrać dystansu. Melka i jej przyjaciele wciąż nie mieli żadnych informacji o Białym. Angelika zwróciła się więc do ojca, bo tylko on dzięki swoim kontaktom mógł coś ustalić. Bolesław zgodził się pomóc, ale nie bezinteresownie. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - streszczenie

Marysia odpocznie z Kingą w leśnym hoteliku. Recepcjonista Arek od razu zwróci uwagę na Kingę i zaproponuje jej wspólną wyprawę do lasu. Adelajda Żak będzie czekała w świetlicy na Jurka, gdy stanie się świadkiem kłótni Jadzi z Wioletką. Aktorka podpowie Jadzi, co zrobić, by odzyskać męża. Zachęcona jej słowami kobieta umówi się z Waldkiem. Eliza ze zrozumieniem przyjmie decyzję Angeliki, ale później, przytłoczona żalem i bezradnością, pójdzie do baru. Świder spróbuje się nią zaopiekować, jednak pijana Eliza zacznie go całować.

„Pierwsza miłość” odcinek 4243 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4243. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na antenie Polsatu. Początek zaplanowano na godzinę 18:00.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne sprawy, przyjaźnie, romanse i problemy w pracy. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, tajemnice i kryminalne intrygi. Zderzenie miejskiego Wrocławia z barwnym Wadlewem sprawia, że obok poważnych dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4243
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