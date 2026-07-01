Pierwsza miłość po wakacjach. Nagły rozwód i krwawa egzekucja. Świder padnie ofiarą płatnego mordercy - ZWIASTUN

Rozwód Olszewskich od samego początku przypominał bezwzględną batalię, w której Bolesław (Dawid Zawadzki) nie cofał się przed niczym, by zniszczyć żonę. Gdy na jaw wyszły sekretne, intymne spotkania Elizy (Anna-Maria Sieklucka) ze Świdrem (Damian Wasilewski) – byłym pseudokibicem Iskry Wrocław, który przeszedł wewnętrzną przemianę i stał się dla niej ogromnym wsparciem – mąż postanowił wykorzystać ten romans jako najcięższe działo w sądzie. Sytuacja zagęściła się, gdy Bolesław zaczął szantażować córkę, Angelikę (Patrycja Franczak), obiecując informacje o rannym w Kosowie Białym (Igor Paszczyk) w zamian za zeznania przeciwko matce. Choć w 4244. odcinku Eliza celowo sprowokowała męża do awantury, by zdobyć na niego dowody, kluczowy zwrot nastąpił w 4245. odcinku. Angelika odmówiła współpracy z ojcem, a wściekły Bolesław nagle zmienił front i zaproponował Elizie natychmiastowy rozwód bez orzekania o winie.

Makabryczny plan Bolesława

Nagła propozycja szybkiego zakończenia małżeństwa, którą Bolesław złoży żonie, tylko pozornie będzie sygnałem poddania się. W powakacyjnych odcinkach wyjdzie na jaw, że upiorna intryga Olszewskiego sięga znacznie dalej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Choć początkowo mężczyzna desperacko szukał dowodów zdrady, by wygrać sprawę w sądzie, jego nagłe odpuszczenie okaże się jedynie zasłoną dymną. Nikt z bliskich nie będzie miał pojęcia, że dla Bolesława rozwód to nie koniec problemów, a dopiero początek makabrycznego planu. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie on wyda na nowego partnera swojej żony bezwzględny wyrok.

Egzekucja na ulicy

W nowych odcinkach po wakacjach zobaczymy, jak w biały dzień z jadącego ulicą samochodu padną niespodziewane strzały prosto w kierunku Świdra. Zaatakowany mężczyzna, który jeszcze niedawno ratował Elizę z opresji, natychmiast bezwładnie padnie na ziemię. Czy to zabójcze uderzenie, czy Świder miał szczęście i skończy się jedynie na niegroźnym draśnięciu? Eliza z pewnością nigdy nie przypuszczała, że ojciec jej dziecka byłby zdolny do zlecenia morderstwa z zimną krwią. Czy przerażona kobieta domyśli się, kto stoi za zamachem na życie Świdra? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nadchodzący sezon.

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