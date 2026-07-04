Małżeństwo Kingi i Janka już wcześniej wisiało na włosku z powodu głębokiego kryzysu. Problemy zdrowotne i zawodowe Kingi sprawiły, że poświęcała mężowi mniej uwagi. Tę sytuację perfidnie wykorzystała Lilka – charakteryzatorka z jego pracy, która od dawna go adorowała i chciała rozbić ich związek. Podczas jednego z pijackich wieczorów w barze Barbarian, Janek pod wpływem alkoholu trafił do jej mieszkania, gdzie celowo zwabiła go zakochana kobieta. Gdy Kinga dowiedziała się o tej zdradzie, natychmiast wystąpiła o rozwód.

Janek próbował ułożyć sobie życie na nowo, dzieląc czas między neutralne relacje z eksżoną a opiekę nad Polą – dziewczynką, którą uważał za owoc romansu z Lilką. Dziecko przyniosło mu stabilizację, jednak całe to szczęście runęło w 4236. odcinku, gdy dawny kolega z redakcji Fajna TV zasiał w nim ziarno niepewności. Prawda o testach DNA lada moment zniszczy dotychczasową sytuację życiową Janka.

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W 4245. odcinku wyniki testu DNA ujawnią prawdę o Poli

W powakacyjnym 4244. odcinku prawdziwy dramat rozegra się na dwóch płaszczyznach. Podczas gdy Kinga i Marysia zostaną wciągnięte w panieńskie gry i zabawy w leśnym hoteliku – gdzie w trakcie poszukiwania kwiatu paproci Kindze zacznie towarzyszyć przystojny recepcjonista Arek – Janek stoczy najtrudniejszą bitwę w swoim życiu. Janek przyniesie Lilce oficjalne wyniki testu DNA. Dokument czarno na białym potwierdzi najgorszy scenariusz: Pola nie będzie jego biologiczną córką! Złapana na kłamstwie Lilka wybuchnie histerycznym płaczem, przysięgając, że o niczym nie wiedziała i zacznie błagać, by nie zostawiał dziecka.

Janek rusza do Kingi z ważnym wyznaniem w 4245. odcinku!

Akcja przeniesie się do odcinka 4245, w którym Kacper przyjedzie po Marysię i Kingę, chcąc tym gestem zażegnać małżeński konflikt. Wyjeżdżając z hotelu, Kinga weźmie od przystojnego Arka numer telefonu! Tymczasem pod domem we Wrocławiu na Kingę będzie już czekał zszokowany Janek. Rozwścieczony kłamstwami kochanki, postanowi drastycznie odciąć się od Lilki. Janek pojawi się u Kingi, mając jej coś niezwykle ważnego do powiedzenia tuż przed rozprawą rozwodową. Czy zraniony Janek padnie przed żoną na kolana i wyzna, że był brutalnie oszukiwany? Czy odkrycie, że Pola nie jest jego krwią, skłoni go do błagania Kingi o drugą szansę i wycofanie pozwu rozwodowego?

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