Pierwsza miłość po wakacjach. Emilka nie odpuści Bartkowi tematu związku z Iloną. Zada mu kluczowe pytanie - ZWIASTUN

Emilka zapyta Bartka o jego związek. W nowych odcinkach „Pierwszej miłości” padną ważne słowa

Największe emocje w powakacyjnych odcinkach „Pierwszej miłości” może wywołać kolejne spotkanie Emilki i Bartka. Byli małżonkowie, których przez lata łączyła burzliwa relacja, ponownie znajdą się twarzą w twarz. Choć ich związek już dawno się zakończył, a Bartek związał się z Iloną, zwiastun nowego sezonu pokazuje, że przeszłość wciąż będzie między nimi obecna. Emilka podczas rozmowy poruszy temat nowego związku byłego męża. Powie do niego:

- Naprawdę życzę ci, żebyś miał fajny związek, bo jest fajny, prawda?

Bartek pokiwa twierdząco głową, ale jego odpowiedź wcale nie musi oznaczać, że rzeczywiście jest szczęśliwy u boku Ilony. Zwłaszcza że już wcześniej obecność Emilki wyraźnie komplikowała jego relację z nową partnerką.

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” Bartek zacznie wycofywać się ze wspólnych planów z Iloną

W 4241. odcinku Bartek nagle zacznie szukać wymówek, by przełożyć zaplanowaną wcześniej przeprowadzkę z Iloną. Dla lekarki jego zmiana zachowania będzie niezrozumiała, ponieważ jeszcze niedawno oboje planowali wspólne życie. Kobieta zacznie podejrzewać, że za decyzją partnera kryje się coś więcej.

Jej obawy okażą się uzasadnione. Bartek zacznie oddalać się od Ilony po tym, co wydarzy się między nim a Emilką w 4241. odcinku. To właśnie ten sekret sprawi, że jego nowy związek znajdzie się w poważnym kryzysie.

W 4242. odcinku „Pierwszej miłości” Bartek wyzna Ilonie prawdę

W kolejnym odcinku sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Bartek zdobędzie się na szczerość i powie Ilonie, co zaszło między nim a byłą żoną. Wyznanie mocno ją zrani, ale Miedzianowski po tej rozmowie nie odetnie się od Emilki. Wręcz przeciwnie, od razu do niej zadzwoni.

Także Emilka nie pozostanie obojętna na to, co ponownie zacznie dziać się między nią a Bartkiem. W 4242. odcinku "Pierwszej miłości" w rozmowie z Martą przyzna, co wydarzyło się między nimi, a przyjaciółka zauważy, że byli małżonkowie najwyraźniej nadal nie potrafią o sobie zapomnieć.

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