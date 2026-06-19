Pierwsza miłość po wakacjach. Bartek w szoku po słowach Ilony! Spakuje walizki i zamieszkają razem?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-19 8:17

Między Bartkiem (Rafał Kwietniewski) a Iloną (Sylwia Gola) w nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do poważnej rozmowy, która może całkowicie zmienić ich dotychczasowe życie. Czy zdecyduje się na zupełnie nowy etap związku, czy odmówi ukochanej? Ten emocjonujący wątek zostanie wyemitowany na antenie Polsatu już w odcinkch "Pierwszej miłości" po wakacjach, a tymczasem możecie się z nim zapoznać w naszym artykule.

Aby dobrze zrozumieć obecną sytuację życiową Bartka Miedzianowskiego (Rafał Kwietniewski), należy cofnąć się do jego mrocznych i skomplikowanych doświadczeń za kratami. W 4121. odcinku „Pierwszej miłości” na oddziale medycznym pojawiła się nowa lekarka, Ilona (Sylwia Gola), która od samego początku nie dała się wciągnąć w więzienne układy i stanowczo odmówiła Bartkowi wydania silnych środków przeciwbólowych. Przez brak obiecanych „prochów” Miedzianowski stracił ochronę agresywnych współwięźniów, co doprowadziło do brutalnego ataku w 4125. odcinku, gdzie dotkliwie pobity i zakrwawiony trafił pod opiekę Ilony. To właśnie ona jako jedyna wyciągnęła do niego pomocną dłoń i dostrzegła w nim człowieka, podczas gdy Emilka odwróciła się od męża. Choć ich relacja szybko zaczęła się rozwijać, w 4224. odcinku sielankę przerwało przypadkowe spotkanie z Emilką, podczas którego zmieszany Bartek przedstawił Ilonę jedynie jako „koleżankę z pracy”, co obudziło wątpliwości, czy lekarz na pewno zapomniał o byłej żonie.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 

"Pierwsza miłość" odc. 4240: Spontaniczna propozycja Ilony paraliżuje Bartka

W 4240. odcinku „Pierwszej miłości” po wakacjach relacja tej pary wejdzie w całkowicie nowy, zaskakujący etap. Ilona (Sylwia Gola) postanowi przejąć inicjatywę i zupełnie spontanicznie zaproponuje Bartkowi (Rafał Kwietniewski) wspólne zamieszkanie. Miedzianowski początkowo poczuje spore zaskoczenie tak nagłą deklaracją ze strony partnerki. Jednak po głębszym przemyśleniu całej sytuacji i przeanalizowaniu swoich dotychczasowych problemów mieszkaniowych oraz życiowych, dojdzie do wniosku, że propozycja Ilony jest ze wszech miar rozsądna i pragmatyczna.

To jednak nie znaczy, że nie pojawi się cień wątpliwości, co to wspólnego zamieszkania, ponieważ, jak zobaczymy już w 4241. odcinku, Bartek będzie próbował wycofać się z tego pierwotnie złożonej deklaracji. Dlaczego? Tego dowiemy się w kolejnych odsłonach "Pierwszej miłości".

Pierwsza miłość odc. 4090. Bartek (Rafał Kwietniewski)
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