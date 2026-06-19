Pierwsza miłość. Bartek wróci do Emilki w nowym sezonie? Ilona będzie zdruzgotana szczerym wyznaniem Miedzianowskiego - ZWIASTUN

Relacja Bartka Miedzianowskiego (Rafał Kwietniewski) i Ilony (Sylwia Gola) rozwijała się dynamicznie od momentu pobicia Bartka w więzieniu, do którego trafił ze względu na nieporozumienie związane z psychopatycznym Mateuszem. Ilona zajęła się mężczyzną i postarała się, aby jak najszybciej doszedł do pełni fizycznych i psychicznych sił. Z czasem Ilona zaczęła zadłużać się w Bartku, a ten nie protestował przed zacieśnianiem się tej znajomości.

W 4240. odcinku, który swoją emisję będzie miał w nowym sezonie, lekarka postanowi wykonać milowy krok i spontanicznie zaproponuje Bartkowi wspólne zamieszkanie. Miedzianowski, po chłodnej analizie zysków i strat, uzna to rozwiązanie za niezwykle racjonalne i praktyczna dla obojga. Jednakże, Bartek wciąż nosi w sercu niewyjaśnione sprawy z byłą żoną, Emilką (Anna Ilczuk). Stara miłość nie rdzewieje?

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odcinek 4241 po wakacjach: Bartek wymiguje się od przeprowadzki

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” wielka sielanka i plany o wspólnym gnieździe zaczną gwałtownie się sypać. Ilona (Sylwia Gola) zderzy się z niezrozumiałą i nagłą decyzją swojego partnera. Bartek (Rafał Kwietniewski) zacznie kluczyć, szukać wymówek i nieoczekiwanie przełoży termin zaplanowanej wcześniej wspólnej przeprowadzki.

Zakochana lekarka nie będzie potrafiła zrozumieć, co stoi za tak nagłą zmianą frontu u mężczyzny, który jeszcze chwilę temu twierdził, że wspólne lokum to doskonały pomysł. W jej głowie zaczną kiełkować pierwsze, bolesne podejrzenia. Ilona nie ma pojęcia, że za decyzją Bartka kryje się potężny sekret i chwila słabości, do której doszło między nim a jego byłą żoną.

"Pierwsza miłość" odcinek 4242: Ilona chce zejść się z Barkiem?

Prawda wyjdzie na jaw w 4242. odcinku i uderzy w Ilonę ze zdwojoną siłą. W tym samym czasie w Środopolu Emilka spotka się ze swoją bliską przyjaciółką Martą. Zdezorientowana kobieta zwierzy się jej z tego, co tak naprawdę zaszło niedawno między nią a Bartkiem (Rafał Kwietniewski). Marta, patrząc na to z boku, oceni sytuację bardzo trzeźwo – uzna, że skoro byłych małżonków wciąż tak silnie do siebie ciągnie i nie potrafią o sobie zapomnieć, to nie powinni marnować ani chwili więcej na udawanie, że nic ich nie łączy.

Równolegle we Wrocławiu Bartek zbierze się w sobie i zdobędzie na bolesną szczerość. Przyzna się Ilonie (Sylwia Gola), co zaszło między nim a Emilką. Nowa partnerka lekarza będzie absolutnie zdruzgotana i załamana tym wyznaniem. Jakby tego było mało, Miedzianowski od razu po tej trudnej rozmowie chwyci za telefon i zadzwoni do byłej żony.

5

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!