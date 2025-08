Pierwsza miłość. Piotrek weźmie się za przewinienia Borysa i Krystiana?! Będą kłopoty

Barbarian znów na celowniku

Kultowa serialowa knajpa „Barbarian” znów stanie się centrum akcji. Choć miała być oczkiem w głowie Borysa, który jako manager miał tchnąć w nią nowe życie, to wygląda na to, że coś pójdzie nie tak. Ewa (Ewa Gawryluk) niepotrzebnie zauwafała przystojnemu, ale nieodpowiedzialnemu Borysowi. Chłopak od dawna balansuje na granicy prawa, kombinator z niego nieprzeciętny, więc i tym razem może namieszać... Tym bardziej, że nowe zdjęcie zza kulis kręcenia kolejnych odcinków do "Pierwszej miłości" daje do myślenia.

Krystian znów da popis w nowych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach?

Krystian (Patryk Pniewski) także nie ma czystego konta. To były partner Kaliny (Magdalena Wieczorek), która przez niego wiele przeszła. Wiele lat nie był obecny w życiu wspólnej córki, ale koniec końców powrócił i to z przytupem. Choć z pozoru opanowany, Krystian potrafi zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie. Czy znowu zrobi coś, co ściągnie na niego uwagę policji?

Piotrek wkroczy do akcji?

Michał Mikołajczak, czyli serialowy Piotrek, to nie tylko stróż prawa, ale i bohater mocno zaplątanych wątków miłosnych. Mimo wszystko w jego naturze leży sprawiedliwość, nie odpuści, jeśli coś będzie podejrzane. Wspólne zdjęcie na instagramowym profilu, na którym pozuje z Borysem i Krystianem może sugerować, że szykuje się gorący wątek, w którym policjant będzie musiał działać zdecydowanie. Czy któryś z panów stanie się jego celem? A może obaj? To zwiastuje kłopoty dla knajpy i samych zainteresowanych. Jedno jest pewne, nadchodzący sezon „Pierwszej miłości” nie pozwoli widzom oderwać wzroku od ekranu! Start już we wrześniu.