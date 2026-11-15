Pierwsza miłość, odcinek 4287: Angelika zaryzykuje spotkanie z Darkiem. Kamil będzie przerażony - ZDJĘCIA

Angelika pojedzie na spotkanie z Darkiem w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”

Darek (Paweł Wierzbicki) przekaże Angelice (Patrycja Franczak) adres, pod którym będą mogli porozmawiać. Dziewczyna wciąż nie będzie przekonana, że jej brat rzeczywiście jest zdolny do skrzywdzenia jej. Mimo wydarzeń z ostatnich dni nadal będzie chciała poznać jego wersję i samodzielnie ocenić, czy może mu wierzyć.

Inaczej zareaguje Kamil (Igor Paszczyk). Gdy dowie się o planowanym spotkaniu, natychmiast uzna, że Angelika powinna powiadomić policję. Nie będzie chciał pozwolić, by dziewczyna bez żadnej ochrony pojechała do człowieka, którego szuka zarówno policja, jak i kibice Iskry.

Angelika nie przyjmie jednak jego argumentów. Powstrzyma Kamila przed zawiadomieniem służb i mimo jego sprzeciwu zdecyduje się spotkać z Darkiem. Nie będzie chciała rezygnować z rozmowy tylko dlatego, że wszyscy dookoła ostrzegają ją przed bratem.

Darek już wcześniej zaprzeczał, że skrzywdził Elizę. Co wydarzy się w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”?

Wątpliwości dotyczące Darka narastały od momentu pożaru klubu Iskra. W odcinku 4283. ktoś podpalił lokal, a nieprzytomną Elizę (Anna-Maria Sieklucka) znalazł tam Świder (Damian Wasilewski). Mężczyzna wyniósł ją z płomieni i uznał, że za atakiem stoi właśnie młody Olszewski. W odcinku 4284. Świder ponownie zobaczył Darka nad nieprzytomną Elizą i przegonił go z klubu. Był przekonany o jego winie i zamierzał się zemścić. Darek tymczasem utrzymywał, że nie miał nic wspólnego z podpaleniem.

W odcinku 4285. Świder dopadł Olszewskiego na ulicy, gdy ten złapał Angelikę. Doszło do konfrontacji, podczas której Darek wyciągnął nóż. Dziewczyna znalazła się więc w samym środku niebezpiecznej sytuacji. Teraz ponownie zaryzykuje i zgodzi się na spotkanie z bratem. Wiadomo jedynie, że rozmowa nie pójdzie po jej myśli. Nie można jednak przesądzać, co dokładnie wydarzy się na miejscu ani jakie informacje przekaże jej Darek.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4287. odcinka

Odcinek 4287. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

5

Pierwsza miłość. Eliza dowie się o zbrodni Bolka! Ukrył zwłoki żony przed willą