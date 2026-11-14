Pierwsza miłość, odcinek 4286: Krystian da kosza Mariolce, ale dziewczyna nie da za wygraną. Znowu spróbuje go poderwać

Krystian nie odwzajemni zainteresowania Mariolki w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Mariolka będzie coraz bardziej zaangażowana w znajomość z Krystianem. Jej zainteresowanie nie ograniczy się do przelotnych spojrzeń. Dziewczyna będzie szukała okazji, by spędzać z nim więcej czasu, a nawet dostosuje swoje dyżury do jego grafiku. Liczyć będzie na to, że dzięki częstszym spotkaniom uda jej się zwrócić na siebie jego uwagę.

Daga szybko zauważy, co dzieje się z koleżanką. W 4285. odcinku „Pierwszej miłości” rozpoznała jej zauroczenie i próbowała sprowadzić ją na ziemię. Zwróciła uwagę, że Krystian wcale nie wykazuje zainteresowania Mariolką. Mimo to dziewczyna nie zamierzała od razu rezygnować ze swoich nadziei.

Wkrótce okaże się jednak, że obawy Dagi były uzasadnione. Mariolka nie będzie potrafiła długo utrzymywać w tajemnicy swojego szczęścia i prędzej czy później jej uczucia staną się oczywiste. Krystian szybko ostudzi jej entuzjazm. Mężczyzna nie będzie gotowy na żaden nowy związek i jasno zakomunikuje, że nie chce teraz angażować się w relację.

Dla Mariolki będzie to bolesne rozczarowanie. Dziewczyna zdążyła już wyobrazić sobie, że znajomość z Krystianem może przerodzić się w coś poważniejszego. Tymczasem zamiast wzajemności spotka się z odmową. Nie będzie to jednak oznaczało, że od razu przestanie interesować się mężczyzną.

Daga i Jolka doradzą Mariolce w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Po reakcji Krystiana Mariolka nie zostanie sama ze swoim problemem. Z pomocą przyjdą jej Daga i Jolka, które spróbują podnieść ją na duchu. Obie będą miały własne sposoby na radzenie sobie z mężczyznami i postanowią podzielić się nimi z młodszą koleżanką.

Mariolka będzie mogła liczyć na ich rady, choć nie wiadomo, czy zastosowanie tych metod przyniesie oczekiwany rezultat. Krystian jasno określi przecież swoje stanowisko. Nie będzie gotowy na nową relację, a sama sympatia Mariolki nie wystarczy, by zmienić jego podejście.

Warto pamiętać, że Krystian ma za sobą trudne doświadczenia uczuciowe. W 4270. odcinku „Pierwszej miłości” zmagał się z rozpadem związku z Łucją Reterską i wracał do siebie po dramatycznych wydarzeniach. Jego sytuacja była na tyle poważna, że pojawiły się obawy o powrót do narkotyków. W kolejnych dniach musiał mierzyć się z konsekwencjami tej historii.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4286. odcinka

Odcinek 4286. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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