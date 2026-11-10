Pierwsza miłość, odcinek 4283: Pożar w klubie Iskra! Eliza zostanie znaleziona martwa?!

Kto podłoży ogień w Iskrze w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”?

Praca w Iskrze nie układała się bezproblemowo. W 4276. odcinku serialu Eliza próbowała wprowadzić usprawnienia w klubie, ale Borys lekceważył jej pomysły i tłumaczył brak działania niedostatkiem pieniędzy. W 4269. odcinku szybko udowodniła Borysowi (Patryk Cebulski), że potrafi poradzić sobie z powierzonymi obowiązkami. Nie zamierzała ograniczać się do wykonywania poleceń i zaczęła samodzielnie ustalać zasady działania. Olszewska postanowiła więc samodzielnie poszukać sponsora.

W tym samym odcinku Darek wyszedł z aresztu i skierował swoje pierwsze kroki właśnie do klubu, a w 4277. odcinku mogliśmy zobaczyć jak kamery monitoringu uchwyciły zakapturzoną postać, która zachowywała się w bardzo podejrzany sposób.

W 4283. odcinku "Pierwszej miłości" wieczorową porą ktoś podpali klub Iskra. W płonącym lokalu znajdzie się Eliza, która zostanie znaleziona nieprzytomna. Na tym etapie nie wiadomo, kto stoi za podpaleniem ani czy bohaterka zginie. Okoliczności zdarzenia będą szczególnie niepokojące ze względu na jej wcześniejsze problemy i niebezpieczeństwo, z którym już się mierzyła. Czy to Darek stoi za podpaleniem? A może ktoś inny, kto działa na zlecenie Bolesława?

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„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4283. odcinka

odcinek serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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