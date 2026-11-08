Pierwsza miłość, odcinek 4286: Mariusz okłamie Marysię! Wyłudzi od niej pieniądze i wciągnie Pawła w narkotykowy interes

Mariusz będzie chciał sam przewozić narkotyki w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Mariusz zwróci się do Pawła z nietypową propozycją. Będzie chciał otrzymać kontakt do Emanuela, aby samodzielnie zająć się przewozem narkotyków i zgarnąć za to pieniądze. Nie będzie to jednak zwykła próba zarobienia dodatkowej gotówki. Mężczyzna ma długi, dlatego tak bardzo zależy mu na szybkim zdobyciu pieniędzy. Paweł nie będzie chciał pomagać bratu w takim przedsięwzięciu. Odmówi przekazania kontaktu, ale Mariusz nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego planu. Zamiast zaakceptować decyzję Pawła, postanowi znaleźć inną drogę do zdobycia potrzebnych pieniędzy.

Mariusz oszuka Marysię i wyciągnie od niej pieniądze w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Kolejnym celem Mariusza stanie się Marysia. Mężczyzna wykorzysta fakt, że kobieta martwi się o Pawła. Przedstawi jej zmyśloną historię o kiepskiej sytuacji finansowej brata, sugerując, że potrzebuje on wsparcia. Marysia nie będzie znała prawdziwych powodów, dla których Mariusz szuka gotówki. Nie dowie się, że mężczyzna ma własne długi i chce zdobyć pieniądze na narkotykowy interes. W efekcie da się przekonać i przekaże mu pieniądze. Dla Pawła będzie to szczególnie niebezpieczna sytuacja. Nie tylko nie uda mu się powstrzymać brata przed wejściem w narkotykowe interesy, ale Mariusz wykorzysta również jego bliskich, by osiągnąć własny cel.

Paweł nie zdoła powstrzymać brata w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Mariusz chce wykorzystać Pawła do własnych celów i nie cofnie się przed niczym. Jego działania staną się bardzo niebezpieczne. W kolejnych wydarzeniach z odcinka 4287. Paweł zauważy zniknięcie kampera i domyśli się, że Mariusz zabrał pojazd, by wykonać mafijne zlecenie.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4286. odcinka

Odcinek 4286. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce