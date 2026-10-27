Pierwsza miłość, odcinek 4283: Angelika da ojcu kolejną szansę? Odwiedzi go w areszcie i usłyszy obiecujące słowa [ZDJĘCIA]

Angelika odwiedzi Bolesława w areszcie w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”

Angelika od dawna tkwi w trudnej relacji z ojcem. Z jednej strony doświadczała z jego strony przemocy psychicznej, z drugiej wciąż nie potrafi całkowicie odciąć się od człowieka, z którym łączą ją rodzinne więzi. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Bolesław chciał wykorzystać córkę podczas sprawy rozwodowej. Zależało mu na tym, by pogrążyła matkę w sądzie, ale Angelika nie zgodziła się spełnić jego żądania.

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” dziewczyna mocno przeżywała utratę ojca. Teraz, gdy Bolesław przebywa w areszcie, ponownie zdecyduje się na kontakt z nim. Wizyta nie będzie jednak oznaczała, że zapomniała o doznanych krzywdach. Angelika nadal będzie próbowała odnaleźć się w sytuacji, w której uczucia do ojca zderzają się z tym, jak ją traktował.

Bolesław będzie udawał skruchę w 4283. odcinku „Pierwszej miłości”

Podczas spotkania Bolesław spróbuje wzbudzić w córce nadzieję na poprawę ich relacji. Będzie udawał skruchę i zapewniał, że chce się zmienić. Jego słowa mogą trafić na podatny grunt, ponieważ Angelika wciąż nie pogodziła się z jego losem. Bolesław nie będzie jednak szczery. Skłamie, że nie wie o wyjściu Darka na wolność. W ten sposób spróbuje zyskać przychylność córki, zamiast otwarcie zmierzyć się z sytuacją. Pozostanie więc pytanie, czy Angelika dostrzeże, że ojciec nadal próbuje nią manipulować, czy też zechce dać mu kolejną szansę.

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„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4283. odcinka

Odcinek 4283. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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