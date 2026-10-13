Pierwsza miłość, odcinek 4276: Marysia utnie marzenia Kacpra o kolejnym dziecku! Powie mu wprost, co myśli

Kacper nie zrezygnuje z marzeń o dziecku w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

Kacper od dłuższego czasu myśli o powiększeniu rodziny. W 4178. odcinku „Pierwszej miłości” zaproponował Marysi, żeby postarali się o wspólne dziecko. Dla kobiety pomysł był wówczas zaskakujący i nie potraktowała go jako planu, który powinni od razu realizować. Temat jednak nie zniknął, a Kacper z czasem zaczął coraz mocniej zabiegać o to, by żona podzieliła jego pragnienie.

Niewątpliwie, sprawę skomplikował powrót Pawła (Mateusz Kościukiewicz), byłego męża Marysi i jej pierwszej wielkiej miłości. Mężczyzna ponownie pojawił się w jej życiu, a ich relacja szybko zaczęła budzić niepokój Kacpra. Nowaczyk nie potrafił ukryć zazdrości, zwłaszcza gdy zauważył, że Marysia nadal dobrze rozumie się z dawnym partnerem.

W 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper postanowił wrócić do rozmowy o dziecku. Przeprosił żonę za zazdrość, ale jednocześnie miał do niej żal, że po powrocie Pawła ich plany rodzicielskie zeszły na dalszy plan. Nie zamierzał dłużej czekać i chciał jak najszybciej wznowić starania. Marysia nie dała mu jednak oczekiwanej odpowiedzi. Poprosiła o czas do namysłu, a Kacper pozornie zaakceptował jej decyzję.

Marysia powie Kacprowi, że nie chce więcej dzieci w 4276. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4276. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper ponownie podejmie temat rodzicielstwa. Tym razem zasugeruje Marysi wizytę u ginekolożki, co pokaże, że nadal liczy na szybki powrót do starań o dziecko. Nie zadowoli go jednak sama rozmowa ani kolejne odkładanie decyzji.

Marysia nie będzie już pozostawiać mężowi złudzeń. Zamiast prosić o więcej czasu, jasno zakomunikuje, że nie chce mieć kolejnych dzieci. Jej stanowisko będzie jednoznaczne. Problem polega na tym, że Kacper zdążył już potraktować rozmowę o dziecku jako ważny plan na przyszłość. Marysia nie podziela jednak jego oczekiwań i nie zamierza zgadzać się na coś, czego sama nie chce.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4276. odcinka

Odcinek 4276. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 30 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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