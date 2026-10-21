Pierwsza miłość, odcinek 4269: Kinga nie uwierzy, co wymyśli Janek! Nietypowa randka wprawi ją w zachwyt - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość", odcinek 4269: Kinga będzie musiała odwołać randkę z Jankiem! Wszystko przez pracę

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek będą coraz bardziej zbliżać się do siebie po trudnych przejściach, które niemal doprowadziły do rozpadu ich małżeństwa. Oboje będą starali się odbudować dawną bliskość i na nowo nauczyć się cieszyć wspólnie spędzanym czasem. Właśnie dlatego umówią się na randkę, która będzie dla nich kolejną okazją do zapomnienia o przeszłości. Niestety, w ostatniej chwili okaże się, że Kinga nie będzie mogła pojawić się na spotkaniu! Wszystko przez niespodziewane komplikacje w Kings Fitness, gdzie Żukowska będzie musiała zamienić się z kimś zmianą i zostać dłużej w pracy.

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga nie będzie miała większego wyboru i pogodzi się z tym, że romantyczne plany trzeba będzie odłożyć na inny dzień. Tym bardziej że obowiązki w klubie nie pozwolą jej wyjść wcześniej. Żukowska nie będzie jednak wiedziała, że Janek wcale nie zamierza rezygnować z ich spotkania! Wręcz przeciwnie, szybko wpadnie na pomysł, dzięki któremu uratuje randkę, a przy okazji udowodni żonie, jak bardzo mu na niej zależy. Stańczuk postanowi bowiem dostosować się do jej obowiązków, zamiast oczekiwać, że to ona rzuci wszystko, aby spędzić z nim czas.

"Pierwsza miłość", odcinek 4269: Janek zaskoczy Kingę w Kings Fitness! Tak uratuje ich romantyczną randkę

Kinga w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" przeżyje ogromne zaskoczenie, kiedy niespodziewanie zobaczy Janka w Kings Fitness! Stańczuk zjawi się w klubie z przygotowanym jedzeniem oraz kawą w termosie, aby jego ukochana nie musiała rezygnować z ich wspólnego wieczoru. Co więcej, zaproponuje jej, że zostanie z nią w pracy i chętnie pomoże we wszystkim, co będzie trzeba zrobić. Tym samym zwykła zmiana w klubie fitness zamieni się w coś znacznie przyjemniejszego, niż Kinga mogłaby przypuszczać.

Na tym jednak niespodzianki się nie skończą! W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Janek i Kinga w pewnym momencie zapomną o całym świecie i zaczną wspólnie tańczyć na środku recepcji Kings Fitness! Małżonkowie będą wyglądać na naprawdę szczęśliwych, jakby wszystkie dawne problemy na chwilę przestały istnieć. Żukowska nie będzie mogła ukryć radości, a Janek przekona się, że wcale nie potrzeba wielkich gestów ani kosztownych prezentów, aby ponownie wywołać uśmiech na twarzy ukochanej. Ich nietypowa randka okaże się wyjątkowo udana!

Kiedy 4269 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4269 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.