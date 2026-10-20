Pierwsza miłość, odcinek 4268: Dominika wścieknie się na Karmę! Przez jej zachowanie nie zdobędzie pieniędzy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość": Dominika i Karma miesiącami szykowały wielki skok

W 4268 odcinku "Pierwszej miłości" nadejdzie moment, na który Dominika i Karma czekały od bardzo dawna. Ich zatrudnienie w muzeum nigdy nie było przypadkiem. Obie dostały tam pracę jako sprzątaczki, ale od początku miały zupełnie inny cel. Chciały zdobyć dostęp do cennego obrazu, dokładnie poznać miejsce i przygotować plan, dzięki któremu mogłyby wynieść oryginał bez wzbudzania podejrzeń. Jeszcze w poprzednim odcinku Edward zacznie podejrzewać, że kobiety coś knują, i będzie próbował rozbić ich duet, zanim wydarzy się coś poważnego.

Najważniejszą rolę w całej operacji dostanie Karma. To właśnie ona, dzięki swoim zdolnościom malarskim, przygotuje kopię obrazu, która ma zastąpić oryginał. Plan będzie prosty tylko z pozoru – Dominika i Karma muszą dokonać podmiany tak, żeby nikt z pracowników muzeum nie zorientował się, że prawdziwe dzieło zniknęło. W 4268 odcinku "Pierwszej miłości" wszystko początkowo będzie przebiegało zgodnie z założeniami i nic nie będzie wskazywało na to, że za moment cały misterny plan runie.

Karma w 4268 odcinku "Pierwszej miłości" wycofa się dokładnie w najważniejszym momencie

Kiedy kobiety będą już o krok od przeprowadzenia skoku, w 4268 odcinku "Pierwszej miłości" Karma nagle odmówi wykonania swojej części zadania. To właśnie ona ma zamienić oryginalny obraz na przygotowaną wcześniej kopię, ale w ostatniej chwili nie będzie w stanie tego zrobić. Nie pomoże fakt, że przez wiele miesięcy razem z Dominiką przygotowywała każdy szczegół i doskonale wiedziała, jaka stawka wchodzi w grę.

Dla Dominiki będzie to absolutnie niezrozumiałe. Jeszcze chwilę wcześniej obie były tak blisko realizacji planu, że ogromne pieniądze wydawały się praktycznie na wyciągnięcie ręki. Teraz wszystko przepadnie przez jedną decyzję Karmy.

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- Czy tobie odbiło?! Przecież byłaś w środku, mogłaś wyjść już z tym obrazem. - Nawet go trzymałam i wiesz co? Zmieniłam zdanie. - No i dlaczego?! - Bo coś skumałam. Skumałam, że to się nie uda. - Co się nie uda? Przecież ćwiczyłyśmy. - Policjanci nie są debilami. Wreszcie ktoś by się zorientował, że to podróba.

Dominika w 4268 odcinku "Pierwszej miłości" wpadnie w furię. Nie wybaczy Karmie straconych pieniędzy

W 4268 odcinku "Pierwszej miłości" Dominika nie będzie miała zamiaru spokojnie przyjąć decyzji wspólniczki. Gdy stanie się jasne, że Karma nie dokona podmiany, wszystkie miesiące pracy pójdą na marne. Dominika zacznie wyliczać, ile mogły zarobić dzięki kradzieży i jak wielką szansę właśnie zaprzepaściły. Jej zdaniem nie będzie żadnego sensownego usprawiedliwienia dla wycofania się dosłownie na ostatniej prostej.

Najbardziej rozwścieczy ją fakt, że Karma wcześniej nie miała żadnych problemów z przygotowywaniem całej operacji. Namalowała kopię, pracowała w muzeum, poznała plan skoku i razem z Dominiką czekała na odpowiedni moment. Dopiero gdy przyjdzie czas na faktyczne przejęcie obrazu, nagle się cofnie. Dominika przez zaciśnięte zęby da jej do zrozumienia, że przez tę jedną decyzję straciły możliwość zdobycia pieniędzy, które mogły całkowicie odmienić ich życie.

Kiedy 4268 odcinek "Pierwszej miłości"?

4268 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.