Pierwsza miłość. Zmarła Ania zapowie śmierć Białego w nowym sezonie? Ukaże się Angelice tylko w jednym celu!

Zmarła Ania wróci w „Pierwszej miłości” po wakacjach. Angelika będzie przerażona

W 4241 odcinku „Pierwszej miłości” po wakacjach Angelika będzie przeżywała chwile ogromnego strachu i niepokoju. Po wszystkim, co w ostatnim czasie spotkało ją i Kamila, dziewczyna będzie chciała wreszcie cieszyć się spokojnym życiem. Pokona chorobę i odzyskała nadzieję na przyszłość. Tym razem jednak to Kamil znajdzie się w centrum dramatu, wyjeżdżając na misję do Kosowa, gdzie dojdzie do szokujących zdarzeń.

Kiedy Angelika nagle doświadczy ataku paniki, nie będzie miała konkretnego powodu, by podejrzewać najgorsze, ale poczuje, że z Białym dzieje się coś niedobrego. Jej przeczucie okaże się tym bardziej niepokojące, że kontakt z ukochanym zostanie zerwany. Wszystko będzie miało związek z wydarzeniami właśnie w Kosowie. Dojdzie tam do eksplozji, a Angelika nie będzie mogła uzyskać żadnych oficjalnych informacji dotyczących Kamila. Jako osoba spoza jego najbliższej rodziny pozostanie bezradna.

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Wtedy wydarzy się coś, czego Angelika zupełnie się nie spodziewa. W 4241 odcinku „Pierwszej miłości” w jej śnie pojawi się Ania, zmarła ukochana Białego. Jej obecność będzie dla Angeliki szokiem, a wypowiedziane przez nią słowa tylko spotęgują strach o Kamila. Ania zapewni, że zaopiekuje się Białym. Angelika nie będzie miała wątpliwości, jak odczytać tę wiadomość. Uzna, że pojawienie się zmarłej dziewczyny musi mieć związek z tym, co wydarzyło się w Kosowie. Czy jej ukochany rzeczywiście zginął i pośmiertnie spotkał się z byłą miłością?

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Tajemniczy powrót Ani sprawi, że widzowie zaczną zadawać sobie pytanie, czy jej słowa są zapowiedzią tragedii. Angelika odbierze je jednoznacznie, ale nie będzie miała żadnych oficjalnych informacji, które mogłyby potwierdzić jej najgorsze obawy. Dziewczyna nie będzie jednak chciała biernie czekać.

W kolejnym 4242 odcinku „Pierwszej miłości” zwróci się o pomoc do Bolesława (Dawid Zawadzki), choć relacje z ojcem są kiepskie, nie będzie miała wyjścia. Bolesław będzie mógł wykorzystać swoje kontakty, by ustalić, co stało się z Kamilem. Nie pomoże jednak córce bezinteresownie. Zażąda od niej, by zeznawała przeciwko Elizie (Anna Maria Sieklucka) w sprawie rozwodowej. To dobije dziewczynę jeszcze mocniej.

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