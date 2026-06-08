Pierwsza miłość, odcinek 4235: Mariusz naśle na Kacpra policję! Oskarży go o uwięzienie Pawła w klinice - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4235 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 18 w Polsacie
Trauma Pawła po przeżyciach w więzieniu w Kolumbii w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" doprowadzi do tak silnego ataku psychotycznego, że koniecznie będzie leczenie w klinice "We-Med". W prywatnym szpitalu o powrót Pawła do zdrowia i normalnego życia "zadba" Kacper. To właśnie jego Krzyżanowski poprosi o pomoc, kiedy Mariusz postanowi zabrać go z Wrocławia do swojego domu pod Poznaniem. Chory Paweł nie zgodzi się na wyjazd z młodszym bratem, nie przeczuwając nawet, jak wielkim zagrożeniem będzie dla niego Kacper!
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Okrutny plan Kacpra wobec Pawła w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"
Obecny mąż Marysi w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" obmyśli okrutny plan, jak pozbyć się Pawła, jak wykorzystać jego stan, żeby w pełni kontrolować proces leczenia! Nowaczyk będzie miał duży wpływ nie tylko na to, jakie leki dostaje Paweł, a nawet w jakich dawkach, ale także na to, kto może się do niego zbliżyć na oddziale zamkniętym!
Mariusz w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" oskarży Kacpra, że uwięził Pawła
Dla Mariusza w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że Kacper uwięził Pawła i teraz zabroni mu dostępu do brata! Wkroczy więc do kliniki z policją i rzuci Nowaczykowi w twarz oskarżenia, że znęca się nad pacjentem! W zwiastunie ostatnich odcinków "Pierwszej miłości" przed wakacjami już teraz możemy zobaczyć, że Mariusz nie cofnie się przed niczym, żeby uwolnić Pawła spod kontroli Kacpra.
- Najlepiej, żeby go zamknęli. Tego byś chciał, co? Jeszcze mu lobotomię zróbcie, żeby w ogóle zapomniał wszystko i wszystkich!
Kacper uśpi czujność policji w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" i poda Pawłowi więcej leków
Jak zareaguje Kacper w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" na atak Mariusza? Do niczego się nie przyzna, bez trudu pozbędzie się policjantów z oddziału zamkniętego psychiatrii, tłumacząc się dobrem pacjenta. Potem, bez wiedzy Ilony (Sylwia Gola), która także zajmuje się leczeniem Pawła z więziennej traumy, zwiększa mu dawki leków.
Czy Kacper przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" przeprowadzi też u Pawła lobotomię, czyli kontrowersyjną operację psychochirurgiczną, polegającą na przecięciu połączeń nerwowych płatów czołowych z resztą mózgu? To był kiedyś "lek" na choroby psychiczne, dziś jest zakazany ze względu na niszczenie osobowości pacjentów i wywoływanie trwałego otępienia. Póki co tak daleko Nowaczyk się nie posunie.