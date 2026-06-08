Na Wspólnej, odcinek 4231: Wątek Julki skończy się tragedią? Zażąda od Leona kolejnej dawki narkotyków

Kasia Kowalska
2026-06-08 21:00

Scenarzyści "Na Wspólnej" najwyraźniej bardzo mocno inspirowali się popularnymi produkcjami, bo serwują widzom prawdziwy dramat za dramatem. Po serii szokujących wątków przyszedł czas na córkę Igora (Jakub Wesołowski), Julkę (Maja Oświecińska), która zaczyna niebezpiecznie przypominać bohaterkę z kultowej "Euforii". W nadchodzącym 4231. odcinku "Na Wspólnej" zobaczymy, jak 16-latka sięga po narkotyki. Sprawdź, co się dokładnie wydarzy.

Julka (Maja Oświecińska) i Leon Borys Otawa na wspólnym zdjęciu, Julka w ciemnej bluzce i dżinsach, z zatroskaną miną patrzy na siedzącego obok chłopaka w czerwonej koszulce ze słuchawkami na szyi. Scena dramatycznych wydarzeń z serialu Na Wspólnej dostępnych na portalu Super Seriale.

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Autor: Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Julka (Maja Oświecińska) i Leon Borys Otawa na wspólnym zdjęciu, Julka w ciemnej bluzce i dżinsach, z zatroskaną miną patrzy na siedzącego obok chłopaka w czerwonej koszulce ze słuchawkami na szyi. Scena dramatycznych wydarzeń z serialu "Na Wspólnej" dostępnych na portalu Super Seriale.

Co wydarzy się w 4231. odcinku "Na Wspólnej"? Córka Igora kradnie dla narkotyków

Obserwując rozwój wydarzeń w najnowszych odcinkach "Na Wspólnej", można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z polską wersją Rue Bennett z głośnej produkcji HBO "Euforia". Jak pamiętamy, amerykański hit z Zendayą w roli głównej nie miał optymistycznego finału. Pozostaje więc nadzieja, że krajowi scenarzyści będą mieli więcej litości dla młodej bohaterki zmagającej się z nałogiem.

Z zachowaniem Julki, granej przez Maję Oświecińską, od dawna działo się coś niedobrego. Córka Igora (Jakub Wesołowski) całkowicie wpadła w sidła złego towarzystwa i z każdym dniem coraz bardziej niszczy swoje życie.

W nadchodzącym 4231. odcinku "Na Wspólnej" zobaczymy, jak dziewczyna decyduje się na dramatyczny krok – żeby tylko zdobyć narkotyki i znów poczuć euforię, bez wahania okradnie własnego chłopaka. Te sceny z pewnością wywołają szok u Anki (Sonia Mietielica), która będzie świadkiem przerażającego upadku dziewczyny.

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Co jeszcze wydarzy się w 4231. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4231 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak Ola cieszy się z oficjalnego, sądowego uznania ojcostwa Alka przez Mariusza Czerskiego. Jednak radość nie trwa długo, bo sam Czerski wciąż drży z niepokoju o swoje zdrowie, czekając na decydujące wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Ostatecznie, w trakcie uroczystej kolacji w domu Zimińskich, Mariusz odbiera kluczowy telefon od lekarza, z którego pozna diagnozę.

Tymczasem Julka, budząc się w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, domaga się od Leona kolejnej dawki narkotyków. Zamiast odpowiedzieć na próby kontaktu ze strony zmartwionego ojca, dziewczyna w tajemnicy wykrada z plecaka chłopaka prochy. Jej powrót do domu w nienaturalnie pobudzonym stanie niezwykle zaniepokoi Ankę.

Oprócz tego w 4231 odcinku "Na Wspólnej" pojawią się także perypetie Brygidy i Remka, zmagających się z własnymi, narastającymi oczekiwaniami oraz nadmierną presją ze strony przyszłych teściów, co prowadzi nawet do aresztowania Bożydara za próbę nielegalnej organizacji ceremonii ślubnej.

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