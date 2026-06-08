Na Wspólnej, odcinek 4231: Wątek Julki skończy się tragedią? Zażąda od Leona kolejnej dawki narkotyków

Co wydarzy się w 4231. odcinku "Na Wspólnej"? Córka Igora kradnie dla narkotyków

Obserwując rozwój wydarzeń w najnowszych odcinkach "Na Wspólnej", można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z polską wersją Rue Bennett z głośnej produkcji HBO "Euforia". Jak pamiętamy, amerykański hit z Zendayą w roli głównej nie miał optymistycznego finału. Pozostaje więc nadzieja, że krajowi scenarzyści będą mieli więcej litości dla młodej bohaterki zmagającej się z nałogiem.

Z zachowaniem Julki, granej przez Maję Oświecińską, od dawna działo się coś niedobrego. Córka Igora (Jakub Wesołowski) całkowicie wpadła w sidła złego towarzystwa i z każdym dniem coraz bardziej niszczy swoje życie.

W nadchodzącym 4231. odcinku "Na Wspólnej" zobaczymy, jak dziewczyna decyduje się na dramatyczny krok – żeby tylko zdobyć narkotyki i znów poczuć euforię, bez wahania okradnie własnego chłopaka. Te sceny z pewnością wywołają szok u Anki (Sonia Mietielica), która będzie świadkiem przerażającego upadku dziewczyny.

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Co jeszcze wydarzy się w 4231. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4231 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak Ola cieszy się z oficjalnego, sądowego uznania ojcostwa Alka przez Mariusza Czerskiego. Jednak radość nie trwa długo, bo sam Czerski wciąż drży z niepokoju o swoje zdrowie, czekając na decydujące wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Ostatecznie, w trakcie uroczystej kolacji w domu Zimińskich, Mariusz odbiera kluczowy telefon od lekarza, z którego pozna diagnozę.

Tymczasem Julka, budząc się w tragicznym stanie fizycznym i psychicznym, domaga się od Leona kolejnej dawki narkotyków. Zamiast odpowiedzieć na próby kontaktu ze strony zmartwionego ojca, dziewczyna w tajemnicy wykrada z plecaka chłopaka prochy. Jej powrót do domu w nienaturalnie pobudzonym stanie niezwykle zaniepokoi Ankę.

Oprócz tego w 4231 odcinku "Na Wspólnej" pojawią się także perypetie Brygidy i Remka, zmagających się z własnymi, narastającymi oczekiwaniami oraz nadmierną presją ze strony przyszłych teściów, co prowadzi nawet do aresztowania Bożydara za próbę nielegalnej organizacji ceremonii ślubnej.

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