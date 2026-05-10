Pierwsza miłość, odcinek 4218: Bójka Julity i Florka w szpitalu. Tym razem przesadzą - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-10 13:43

W 4218 odcinku "Pierwsza miłość" konflikt Julity (Dagmara Bryzek) i Floriana (Michał Kurek) wymknie się spod kontroli. Ich wzajemne uszczypliwości i rywalizacja doprowadzą do sytuacji, w której ucierpi niewinna pacjentka. Marek (Maciej Tomaszewski), prowadzący praktyki, nie będzie miał litości i ostro skarci oboje stażystów. Julita spróbuje jeszcze zaangażować Radka (Karol Biskup), ale nie uzyska od niego wsparcia.

Bójka Julity (Dagmara Bryzek) i Floriana (Michał Kurek) w szpitalu, gdzie szarpią się nad leżącą pacjentką, ubrani w granatowe uniformy medyczne.
"Pierwsza miłość" odcinek 4218 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4218 odcinku „Pierwszej miłości” Julita i Florian posuną się zdecydowanie za daleko. Ich konflikt, który od tygodni narastał w klinice We-Med, przestanie być wyłącznie osobistą wojną. Tym razem wzajemne pretensje odbiją się na pacjentce, która nie będzie miała nic wspólnego z ich problemami. Kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli, Marek ostro skarci oboje praktykantów i da im do zrozumienia, że takie zachowanie jest niedopuszczalne.

Konflikt Floriana z Julitą

Źródłem napięcia była historia, która zaczęła się po wspólnej imprezie. Julita i Florian przespali się ze sobą, czego dziewczyna bardzo żałowała. Początkowo próbowała ukryć prawdę, ale Florian nie zamierzał milczeć. Zachowywał się prowokacyjnie, manipulował i regularnie wbijał Julicie złośliwe przytyki nawet podczas pracy w klinice We-Med. W końcu Julita sama wyznała Radkowi prawdę. On nie potrafił pogodzić się ze zdradą i ich relacja została poważnie wystawiona na próbę.

Bójka w We-Med

Od tego czasu Julita nie mogła znieść Floriana, ale oboje nadal odbywali te same praktyki. W 4218 odcinku „Pierwszej miłości” tłumione emocje wreszcie eksplodują. Julita, licząc na wsparcie, zwróci się do Radka z prośbą o wstawiennictwo. Ten jednak odmówi interwencji, uznając, że musi sama zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji.

Wszystko przez szarpaninę na oczach pacjentki, która dozna szoku, kiedy nad jej głową dwójka stażystów dosłownie zacznie przepychać się i wrzeszczeć. Tego będzie za wiele.

Wybuch żalu i wzajemnych pretensji doprowadzi do sytuacji, której nikt się nie spodziewał. W 4218 odcinku „Pierwszej miłości” Julita i Florian przekroczą granicę, a skutki ich konfliktu mogą na długo wpłynąć nie tylko na ich praktyki, ale też na przyszłość w zawodzie lekarza.

