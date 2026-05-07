Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4216

Wydarzenia we Wrocławiu nabrały ostatnio sporego tempa, a w serialu "Pierwsza miłość" Kalina poznała wreszcie miejsce pobytu Sandry dzięki informacjom przekazanym przez Edwarda. Kobieta pełna lęku udała się na spotkanie z wezwawszym ją prokuratorem, jednak na miejscu czekało na nią spore zaskoczenie. W tym samym czasie Alan bezskutecznie próbował skontaktować się z Kostkiem przed zaplanowanym meczem, co postawiło Mikołaja na nogi i ostatecznie ujawniło liczne zaniedbania ze strony Kai. Znacznie przyjemniej czas płynął Marcie i Szymonowi, którzy spędzili dzień na wspólnym gotowaniu oraz rozmowach, co skłoniło bohaterkę do szczerego wyznania Laurze, że jest naprawdę zakochana. Niestety radosna kobieta nie miała świadomości, że to wielkie szczęście nie miało trwać zbyt długo. Czego zatem można spodziewać się po kolejnych losach bohaterów?

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - streszczenie

Seweryn rozpoczyna dzień od bezskutecznych poszukiwań żony, która zniknęła po zebraniu koła gospodyń. Kobieta nie pojawiła się w domu na noc i nie odbiera od niego telefonów, co budzi w nim ogromny strach. W tym samym czasie Eliza udaje się do szpitala, aby porozmawiać z rannym mężem, jednak nie jest to wizyta wspierająca, gdyż oznajmia mu ona chęć rozwodu. Bolesław reaguje agresją i grozi kobiecie śmiercią, po czym decyduje się na opuszczenie kliniki na własne żądanie. Kalina natomiast próbuje załagodzić spór i odwiedza Mikołaja, ale na miejscu trafia na Kaję, która urządza jej karczemną awanturę. Cała ta sytuacja odbija się na Kostku, który przerażony zachowaniem matki postanawia uciec.

"Pierwsza miłość" odc. 4216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejne losy ulubionych bohaterów, które splatają się w codziennych trudach życia we Wrocławiu i Wadlewie. Historia ta jest kontynuowana regularnie, a każdy nowy epizod przyciąga przed ekrany liczne grono osób zainteresowanych obyczajowymi wątkami. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Seweryna czy Elizy, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 14 maja 2026. "Pierwsza miłość" odc. 4216 pojawi się na kanale Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial jest obecny w polskiej telewizji już od 2004 roku i wciąż potrafi zaskoczyć nowymi pomysłami scenarzystów. Przez lata obserwowaliśmy, jak zmieniają się losy Marysi i jej bliskich, przechodząc od typowych romansów aż po mroczniejsze wątki kryminalne. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu, ale równie istotnym miejscem jest malownicze Wadlewo, gdzie życie płynie nieco innym rytmem. To doskonała propozycja dla każdego, kto szuka opowieści o codziennych wyzwaniach, przyjaźniach i rodzinnych zawirowaniach. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)