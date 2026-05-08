Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4217

W serialu "Pierwsza miłość" działo się ostatnio wyjątkowo dużo, a losy bohaterów po raz kolejny mocno się skomplikowały. Seweryn od samego rana zmagał się z rosnącym niepokojem, gdyż jego żona po wieczornym zebraniu koła gospodyń nie wróciła do domu i przestała odbierać telefon. W tym samym czasie Eliza odwiedziła rannego Bolesława w szpitalu tylko po to, by zażądać rozwodu, co doprowadziło do fali gróźb ze strony męża i jego nagłego wypisania się z placówki na własne żądanie. Równie trudne chwile przeżyła Kalina, która podczas próby zażegnania konfliktu z Mikołajem stała się celem agresywnej awantury wywołanej przez Kaję. Całe to zajście najbardziej dotknęło Kostka, ponieważ przerażony zachowaniem matki chłopiec zdecydował się na ucieczkę. Przekonajmy się zatem, jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wstrząsające wydarzenia.

"Pierwsza miłość" odc. 4217 - streszczenie

Alan usilnie próbuje nawiązać kontakt z Kostkiem, jednak jego dotychczasowe pomysły okazują się zupełnie nieskuteczne. Dopiero nieoczekiwany wypadek u sąsiadów sprawia, że sytuacja między mężczyznami ulega zmianie. W tym samym czasie Seweryn odnajduje zakrwawioną apaszkę swojej żony, co wywołuje ogromne poruszenie. Do akcji poszukiwawczej ruszają nie tylko mieszkańcy Wadlewa, ale również sąsiednich Nowosiółek. Sprawa z każdą chwilą nabiera powagi, a policja decyduje się na wykorzystanie śmigłowców wyposażonych w kamery termowizyjne. Mimo zaangażowania tak dużej liczby osób i sprzętu, po Kazanowej nie ma żadnego śladu. W nocne działania włączają się także Emilka i Bartek, co dla Śmiałka staje się podstawą do wiary, że wspólny cel pomoże im się do siebie ponownie zbliżyć.

"Pierwsza miłość" odc. 4217 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy bohaterów z Wadlewa i Wrocławia można śledzić regularnie na głównej antenie, gdzie każda nowa odsłona przyciąga przed telewizory sporą grupę zaciekawionych osób. Produkcja ta od lat stanowi stały punkt w ramówce, oferując widzom codzienne spotkania z ich ulubionymi postaciami. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czy akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem, koniecznie zarezerwujcie sobie czas późnym popołudniem. Najnowsza odsłona historii zostanie zaprezentowana już niebawem. Premierowa emisja odcinka 4217 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 15 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial towarzyszy nam już od 2004 roku, pozwalając zaglądać do życia Marysi, Kingi i ich wiernych przyjaciół. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy ich wzloty i upadki, a historia płynnie przenosi nas między tętniącym życiem Wrocławiem a urokliwym, choć czasem niespokojnym Wadlewem. Twórcy sprawnie łączą ze sobą wątki obyczajowe z elementami komediowymi czy nawet sensacyjnymi, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. To unikalna opowieść o relacjach, która mimo upływu lat wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

